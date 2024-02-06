Эксклюзив: Маликов дал комментарий после слухов о разводе с женой

В последнее время общественность все чаще обсуждает разлад в отношениях популярного певца. Дмитрий Маликов сделал откровенное заявление.

Поклонники популярного музыканта зачастую называют его примером идеального мужа и отца. Однако в последнее время многие обсуждают разлад в отношениях артиста. В своем микроблоге Дмитрий Маликов дал комментарий после слухов о разводе с женой.

Артист опубликовал пост с разъяснением в привычном для него формате. Он поделился с поклонниками настоящим эксклюзивом – открывком из новой песни. Певец назвал свою музыкальную композицию "Слезы Питера". Ее выпуск запланирован на 9 февраля. Возможно, в отношениях Дмитрия Маликова и вправду не все так гладко. Ведь новый трек пропитан тоской и грустью.

"Так скучаю я по тебе и по нежным твоим губам", – поет Дмитрий Маликов в опубликованном отрывке из новой песни "Слезы Питера".

Как известно, супруга артиста старше его на семь лет. Они состоят в браке более тридцати лет и до сих пор остаются примером для подражания. Дмитрий и Елена Маликовы воспитывают двух детей.

Стоит отметить, что Дмитрий Маликов неоднократно намекал на проблемы в семье. Недавно он опубликовал фотографию мягкой игрушки. Оказалось, что каждый вечер сын артиста приносит ему зверюшку, чтобы тот не грустил ночью. Как раз тогда общественность и заговорила о том, что в семье музыканта происходит что-то неладное.

Ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Маликов решил нарушить семейную новогоднюю традицию.