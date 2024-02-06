В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой

Сегодня Ольга Орлова держит на руках любимую дочку, которой исполнился один год. Но еще совсем недавно это счастье казалось певице несбыточной мечтой. Что же таит в себе ее позднее материнство?

Новость о беременности знаменитой артистки, прогремевшая в 2022 году, стала настоящим шоком для многих россиян. Когда знаменитость рассекретила свое положение, на нее тут же обрушилась волна поздравлений от преданных поклонников, друзей и коллег. Этот период жизни должен был стать для певицы одним из самых счастливых. Но, к сожалению, порадоваться за Ольгу Орлову смогли не все.

Помимо доброжелателей, в социальных сетях звезды активизировались и завистники. Некоторые начали бросать в спину певице камни, обвиняя ее во лжи. Злые языки посчитали, что исполнительница не могла забеременеть, ведь ей в тот момент было уже почти 45 лет.

Каких только гадостей Ольга Орлова не наслушалась от пользователей Интернета... Упиваясь своей злостью и завистью, сплетники плевались желчью буквально под каждым снимком артистки. Ненавистники называли беременность певицы фальшивкой и утверждали, что она обманывает людей с помощью накладного живота. Но доказать свои слова, разумеется, не могли.

К счастью, Орлова оказалась выше всех недоброжелателей и обидных слов. Знаменитость не только сохранила достоинство в этом скандале, но и вышла из него абсолютной победительницей. 6 февраля 2023 года артистка стала мамой во второй раз и впервые взяла в руки дочку. Сегодня малышке Анне исполнился ровно год.

Какие бы бесчестные обвинения не поступали в сторону певицы, сейчас она абсолютно счастлива. Но особенно больно вспоминать злые комментарии, зная жуткую тайну позднего материнства исполнительницы. Эта беременность была для нее очень желанной и долгожданной. Ольга Орлова признавалась, что не раз была в положении, однако выносить малыша долгое время не могла.

Оттого артистка так отчаянно пыталась опровергнуть слова ненавистников. Оттого она сегодня так ценит то, что имеет, и дорожит каждым мгновением с любимой дочкой.