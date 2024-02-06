Кейт Миддлтон станет королевой: Карла III разбил рак

Сын покойной Елизаветы II, король Карл III, взошел на британский трон меньше года назад. Вскоре он может уступить корону принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Британия в шоке! Король III разбит раком – о страшной болезни объявлено официально. Глава государств взошел на трон меньше года назад после смерти своей матери, Елизаветы II. Уже очевидно, что монарх не сможет повторить рекорд правления своей матери. Однако остается открытым вопрос, как скоро он уступит корону.

Карл III уже отменил часть официальных протоколов. Похоже, тяжелобольному королю сейчас не до торжественных церемоний. Если смертельная болезнь возьмет верх, то дни 75-летнего британского лидера будут сочтены. В этом случае власть перейдет к принцу Уильяму, а Кейт Миддлтон станет королевой-консортом.

Старший сын короля является первым наследником престола, поэтому он и Кейт Миддлтон носят титулы принца и принцессы Уэльских. Кстати, его супруга принца Уильяма фактически унаследовала от покойной принцессы Дианы.

Супруга Карла III, действующая королева-консорт Камилла запретила так себя именовать после замужества с сыном Елизаветы II, чтобы не вызывать у подданных дурных ассоциаций. Но пока что их волнует лишь одна тема.

Тяжелая болезнь короля стала еще и ключом к примирению монаршей семью. По данным Daily Mail, узнав о раке отца, принц Гарри вылетел из США в Британию, чтобы лично встретиться с Карлом III. В любом случае на трон он не рассчитывает, рано или поздно власть перейдет принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.