В 2024 году Россия не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение", зато с родины Софии Ротару поедут певицы, пародирующие других артистов.

Когда-то Украина гордилась такими легендами, как София Ротару. Народная артистка СССР прославляла свою родину на весь мир. Теперь же соседнюю страну представляют исполнители, способные лишь копировать других звезд.

В 2024 году Россия не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение", а с родины Софии Ротару поедут певицы Алена Савраненко и Яна Шемаева, выступающие под псевдонимами Alyona Alyona и Jerry Heil, соответственно.

"Голоса на Украине, конечно, очень сильные, с этим, думаю никто не будет спорить, но у них нет свой оригинальности", – уверен продюсер Леонид Дзюник. Музыкальный эксперт во время интервью Пятому каналу раскритиковал дуэт из соседней страны.

"Они хотят влиться в единую европейскую семью, поэтому они продолжают копировать, пародировать кого-то. В этом-то все проблема – нет своей идентичности", – подчеркнул Леонид Дзюник.

По его словам, Alyona Alyona и Jerry Heil стоило бы продемонстрировать свою национальную культуру на международном музыкальном конкурсе. Более того, певицы сделали закос не только под зарубежных звезд, но и под Софию Ротару.

Рэп в исполнении представителей соседней страны напомнил продюсеру композицию "Родина моя", которую София Ротару исполняет аж с 1978 года.