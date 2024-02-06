"Это навсегда": Подольской сообщили об особенностях 8-летнего сына

Наталья Подольская была шокирована после беседы со специалистом о своих детях.

В отношениях с Владимиром Пресняковы-младшим для певицы многое было в новинку. За него она в первый раз вышла замуж, с ним ощутила радость родительства и создала крепкую семью... Тогда за ее плечами не было подобного опыта, а теперь Наталья Подольская считается одной из самых образцовых жен и мам страны.

К воспитанию своих сыновей, 8-летнего Артемия и 3-летнего Ивана, артистка подходит со всей ответственностью. Нет сомнений, что при таком мудром подходе дети звезды вырастут достойными людьми. Но на некоторые вещи не в силах повлиять даже самые опытные родители. Об этом зашла речь в новом выпуске на YouTube-канале Подольской.

На этот раз супруга Владимира Преснякова взяла интервью у астролога Елены Корбань. Специалист рассказала певице о тонкостях своей профессии, а также составила натальные карты ее сыновей. Вероятно, Наталья Подольская не ожидала, насколько точно эксперт считает характер ее старшего наследника.

Во время интервью знаменитости сообщили об особенностях ее 8-летнего сына. По словам астролога, несмотря на свой возраст, Артемий обладает развитой интуицией и энергией взрослого человека. Корбань рассказала, что мальчику очень важно, чтобы его мнение учитывали в семье, и порекомендовала звездной маме почаще к нему прислушиваться.

Как отметила астролог, по натальной карте Артемия можно сделать однозначный вывод – он растет в счастливой семье. Эксперт отметила, что в будущем сформированное в детстве чувство безопасности буквально откроет перед ним все дороги.

"Натальная карта – это навсегда... Когда я смотрю такие карты, я понимаю, что в семье все было идеально", – объяснила специалист.

А ранее "Дни.ру" писали, что Наталья Подольская готова стать многодетной мамой.