"Сумасшедший": звезда сериала "Реальные пацаны" страдает из-за серьезных проблем

Андрей Богданов получил известность благодаря сериалу "Реальные пацаны", однако теперь он радует поклонников не только как актер, но и как режиссер.

Антон Богданов получил широкую известность после выхода на российские экраны сериала "Реальные пацаны". Меж тем, за годы активного творчества 39-летний артист успел попробовать себя в разных направлениях. Карьера актера театра кино уже давно не главная для него – звезда освоил мастерство режиссера, сценариста и продюсера.

В интервью Пятому каналу Антон Богданов поделился планами на предстоящий год. Как оказалось, артист страдает из-за серьезных проблем. Ему элементарно не хватает времени для участия во всех намеченных проектах. Актер признался, что в 2024 году, вероятно, ему придется "разорваться", чтобы везде успеть.

"2023 год был сумасшедший театральный, мы дали больше ста спектаклей, больше ста городов проехали. А этот год киношным будет, получается..." – отметила звезда сериала "Реальные пацаны".

Антон Богданов добавил, что приступает к съемкам новой картины в качестве режиссера. Предыдущие три года он снимал собственные ленты, а теперь артиста приглашают на сторонние проекты. "Будет первый опыт съемки для чужого продакшена", – подчеркнул он.

Кстати, журналисты поймали звезду "Реальных пацанов" на катке ВДНХ во время благотворительного дня. Там же с молодой девицей засветился народный артист России Константин Хабенский, о чем ранее писали "Дни.ру".