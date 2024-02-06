Обколотая Барановская проболталась о своем первом опыте в 18 лет

Юлия Барановская пооткровенничала с подписчиками в социальных сетях на насущную тему.

Когда-то широкая публика знала ее только как супругу знаменитого футболиста Андрея Аршавина. Некоторые предполагали, что после скандального развода со спортсменом брюнетка уйдет в тень и будет жить спокойную жизнь. Однако Юлия Барановская расправила крылья и стала не менее известной, чем ее бывший муж.

Сейчас телеведущая может похвастаться большим количеством преданных поклонников, которые пристально следят за ее творческой деятельностью. Благо знаменитость часто появляется как на экранах, так и в социальных сетях. Более того, на своей странице звезда часто общается с подписчиками на разные темы.

Сегодня Юлия Барановская решила порадовать аудиторию очередной порцией откровений. Ведущая передачи "Мужское / Женское" решила дать поклонникам возможность узнать ее поближе и ответила на их вопросы.

Один из пользователей поинтересовался у знаменитости, приветствует ли она так называемые "уколы красоты". Тогда Юлия Барановская призналась, что регулярно прибегает к этой процедуре из-за слишком активной мимики.

"С моей подвижной мимикой и эмоциональностью без инъекции Диспорт никак", – ответила телеведущая.

Кроме того, обколотая Барановская проболталась почитателям о своем первом опыте окрашивания в 18 лет. Сейчас звезда ходит с натуральным цветом волос, но так было не всегда. По словам бывшей супруги Аршавина, в юности она пробовала на себе мелирование.

А ранее "Дни.ру" писали, что Юлия Барановская объявила о замужестве и сроке беременности.