Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту

Евгений Гор поделился с подписчиками своей радостью. Ему удалось испытать настоящее счастье и восторг.

Личная жизнь руководителя вокального ансамбля "Русская песня" всегда была предметом слухов и дискуссий. Но особенно пристально за любовными приключениями артистки наблюдали последние 20 лет. Как известно, с начала нулевых она состояла в отношениях с молодым коллегой по цеху. Мнения общественности об этом союзе были неоднозначными. Если одни верили в искренность чувств влюбленных, то другие считали, что Евгений Гор не сможет сделать Надежду Бабкиной счастливой.

Но что бы ни говорили сплетники, исполнитель был рядом с певицей на протяжении многих лет. Более того, Гор хотел жениться на артистке и не раз делал ей предложение руки и сердца. Однако согласием Бабкина возлюбленному не ответила. По слухам, пара рассталась, так и не узаконив отношения.

Увы, желание исполнителя о свадьбе с любимой женщиной не воплотилось в реальность. Зато возжелавший взять Надежду Бабкину в жены Евгений Гор исполнил другую мечту. Об этом он рассказал накануне в личном блоге.

Музыкант решил разделить с подписчиками важное событие в своей жизни. Артист посетил концерт знаменитой британской рок-группы Coldplay в Бангкоке и поделился кадрами с выступления. Евгений Гор признался, что ждал этого момента 10 лет – почти так же долго, как согласия от Надежды Бабкиной.

После таких приятных новостей поклонникам остается только порадоваться за исполнителя и пожелать ему еще больше незабываемых впечатлений. К слову, руководитель вокального ансамбля "Русская песня" тоже недавно похвасталась подписчикам своими свершениями. Ранее "Дни.ру" писали, что Надежда Бабкина принимает поздравления в новом статусе.