"Забить надо": Хакамада дала важный совет россиянам

Ирина Хакамада за 68 лет жизни прошла серьезный путь. На данном этапе кандидат экономических наук предпочитает делиться опытом с согражданами.

Ирина Хакамада – одна из самых цитируемых женщин России. Общественно-политический деятель, телеведущая, публицист, экономист – за 68 лет жизни она попробовала себя в различных направлениях. Сейчас кандидат наук предпочитает делиться накопленным опытом и знанием с согражданами.

Огромное количество россиян активно следят за детальностью писательницы в социальных сетях и внимательно случают ее советы, а также философские рассуждения. Давеча Ирина Хакамада вновь обратилась к подписчикам и порассуждала о важности критического и аналитического мышления.

"Забить надо потом или вообще не забить", – ответила общественный деятель на вопрос "Можно ли совсем забить на мнение окружающих?". По ее словам, вначале человек должен выработать свое мнение, что и будет являться критическим мышлением.

"Выработали свое мнение, а потом решили что... Проверить, что думают другие. И если другие думают по-другому, то вернуться к себе и проанализировать то, что они думают. Это большой аналитический процесс", – отметила Ирина Хакамада.

По мнению телеведущей, лишь после двойного анализа – что думаете вы и что думают другие – можно сопоставить данные и сделать вывод о собственной правоте и неправоте. Ирина Хакамада также подчеркнула, что мнение других людей может быть необъективным.