Дал клятву: почему Чернышев печется о Заворотнюк, и кто за этим стоит

Сегодня, 6 февраля, Петр Чернышев отмечает 53-й день рождения. Но едва ли у него есть силы и желание устраивать пышный праздник.



Последние несколько лет фигурист работает не покладая рук, чтобы обеспечивать маленькую дочь и оплачивать дорогостоящее лечение жены. Пока одни восхищаются мужеством Петра Чернышева, другие гадают, почему он так печется о тяжелобольной Анастасии Заворотнюк?

Как известно, до судьбоносной встречи спортсмен и актриса уже успели попытать счастья в других отношениях. А в 2007 году череда разочарований и любовных неудач наконец закончилась. Будущие супруги познакомились на съемках "Танцы на льду. Бархатный сезон" и с тех пор практически не расставались. Как рассказывал Чернышев, это была любовь с первого взгляда.

Вскоре после начала головокружительного романа спортсмен и звезда "Моей прекрасной няни" обручились. Петр Чернышев сделал Анастасии Заворотнюк предложение во время романтического отдыха в Сардинии. Чтобы быть рядом с любимой, фигурист пожертвовал своей карьерой в Штатах и окончательно перебрался в Россию.

Осенью 2008 года Чернышев и Заворотнюк официально стали мужем и женой. А через некоторое время супруги скрепили свой союз перед Богом. Венчание состоялось в Крыму и прошло в тайне от публики. Тогда, в красивейшем храме Воскресения Христова в Форосе, спортсмен дал небесам клятву быть рядом с любимой женщиной и в здравии, и в болезни. Но кто бы мог подумать, что судьба решит испытать эту прекрасную пару в таких жестоких обстоятельствах...

Через 10 лет, в 2018-м, Анастасия Заворотнюк подарила супругу дочку Милу. Впервые ощутив радость отцовства, Петр Чернышев был на седьмом небе от счастья. К сожалению, идиллия продлилась недолго. Летом 2019-м как гром среди ясного неба прогремела новость о том, что в семье случилась беда. Выяснилось, что звезде "Моей прекрасной няни" поставили страшный диагноз – глиобластома.

Вот уже 5 лет Петр Чернышев прилагает все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы позаботиться о жене. Все это время фигурист не рассказывает о лечении супруги, не дает интервью и почти не появляется на публике. Застать спортсмена с улыбкой на лице практически невозможно, но это и неудивительно. Страшно даже подумать, насколько тяжелый период переживает последние несколько лет его семья.

Но как бы ни было невыносимо трудно, муж Анастасии Заворотнюк продолжает стойко справляться с испытаниями. Ведь за невероятной выдержкой спортсмена стоят высшие силы, которым он дал клятву заботиться о жене, несмотря ни на что. Остается только надеяться, что они же помогут Петру Чернышеву и его семье преодолеть все горести и тяготы судьбы.