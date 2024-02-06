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Вторник 6 февраля

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Дал клятву: почему Чернышев печется о Заворотнюк, и кто за этим стоит

Дал клятву: почему Чернышев печется о Заворотнюк, и кто за этим стоит
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Сегодня, 6 февраля, Петр Чернышев отмечает 53-й день рождения. Но едва ли у него есть силы и желание устраивать пышный праздник.

Последние несколько лет фигурист работает не покладая рук, чтобы обеспечивать маленькую дочь и оплачивать дорогостоящее лечение жены. Пока одни восхищаются мужеством Петра Чернышева, другие гадают, почему он так печется о тяжелобольной Анастасии Заворотнюк?

Как известно, до судьбоносной встречи спортсмен и актриса уже успели попытать счастья в других отношениях. А в 2007 году череда разочарований и любовных неудач наконец закончилась. Будущие супруги познакомились на съемках "Танцы на льду. Бархатный сезон" и с тех пор практически не расставались. Как рассказывал Чернышев, это была любовь с первого взгляда.

Вскоре после начала головокружительного романа спортсмен и звезда "Моей прекрасной няни" обручились. Петр Чернышев сделал Анастасии Заворотнюк предложение во время романтического отдыха в Сардинии. Чтобы быть рядом с любимой, фигурист пожертвовал своей карьерой в Штатах и окончательно перебрался в Россию.

Осенью 2008 года Чернышев и Заворотнюк официально стали мужем и женой. А через некоторое время супруги скрепили свой союз перед Богом. Венчание состоялось в Крыму и прошло в тайне от публики. Тогда, в красивейшем храме Воскресения Христова в Форосе, спортсмен дал небесам клятву быть рядом с любимой женщиной и в здравии, и в болезни. Но кто бы мог подумать, что судьба решит испытать эту прекрасную пару в таких жестоких обстоятельствах...

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Через 10 лет, в 2018-м, Анастасия Заворотнюк подарила супругу дочку Милу. Впервые ощутив радость отцовства, Петр Чернышев был на седьмом небе от счастья. К сожалению, идиллия продлилась недолго. Летом 2019-м как гром среди ясного неба прогремела новость о том, что в семье случилась беда. Выяснилось, что звезде "Моей прекрасной няни" поставили страшный диагноз – глиобластома.

Вот уже 5 лет Петр Чернышев прилагает все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы позаботиться о жене. Все это время фигурист не рассказывает о лечении супруги, не дает интервью и почти не появляется на публике. Застать спортсмена с улыбкой на лице практически невозможно, но это и неудивительно. Страшно даже подумать, насколько тяжелый период переживает последние несколько лет его семья.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Но как бы ни было невыносимо трудно, муж Анастасии Заворотнюк продолжает стойко справляться с испытаниями. Ведь за невероятной выдержкой спортсмена стоят высшие силы, которым он дал клятву заботиться о жене, несмотря ни на что. Остается только надеяться, что они же помогут Петру Чернышеву и его семье преодолеть все горести и тяготы судьбы.

6 февраля 2024, 10:59
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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