"Всю ночь напролет": как Брэдли Купер и Кэри Маллиган стали супругами

Поклонники творчества Брэдли Купера и Кэри Маллиган были весьма удивлены, узнав, что связывает звезд Голливуда.

Американские кинопроизводители пережили длительные забастовки и наконец-то вернулись в привычное русло. Студии вновь могут активно заниматься продвижением своих проектов и актеров, ведь сезон вручения престижных наград в самом разгаре. Брэдли Купера и Кэри Маллиган тоже могут завоевать призы в этом году.

Одни из самых титулованных, востребованных и высокооплачиваемых звезд Голливуда несколько месяцев назад порадовали своих поклонников. Любители кино были весьма удивлены, узнав, что связывает актеров. Оказывается, и Брэдли Купера, и Кэри Маллиган очень трепетно относятся к творчеству композитора Леонардо Бернстайна.

Ему и был посвящен фильм "Маэстро", в котором Брэдли Купер и Кэри Маллиган стали супругами. Актер исполнил роль самого композитора, он также выступил в качестве режиссера и сценариста картины. Продюсировали ленту легендарные Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг и Тодд Филлипс.

В интервью gazetametro.ru британская звезда заявила о желании лично пообщаться с Леонардо Бернстайном и Фелицией Монтеалегре, чью роль исполнила в фильме "Маэстро". Кэри Маллиган подчеркнула, что хотела бы пригласить супругов на ужин и "всю ночь напролет" задавать им вопросы.

Брэдли Купер рассказал о впечатлениях после премьеры своей картины. Он подчеркнул, что показ был организован в Геффен-холле, где в свое время выступил сам композитор, чью роль исполнил актер.

