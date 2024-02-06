Что ответит Бородина? Омаров вновь сделал предложение любимой

Курбан Омаров и Ксения Бородина прожили вместе шесть лет, в браке родилась дочь Теона.

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина за годы активной деятельности попробовала себя в различных творческих направлениях и добилась больших карьерных высот. Сегодня она может похвастаться многомиллионной армией поклонников, а вот с личной жизнью звезде повезло значительно меньше.

Официально Ксения Бородина была замужем дважды. Брак с бизнесменом Юрием Будаговым продлился три года, у пары осталась совместная дочь Маруся. С предпринимателем Курбаном Омаровым телеведущая делила супружеское ложе шесть лет. За их семейной жизнью в социальных сетях наблюдала чуть ли не вся страна.

Однако и эта семья распалась, даже наличие совместного ребенка – дочери Теоны – не стало для супругов препятствием для развода. Ксения Бородина нынче совмещает воспитание наследниц и творческую деятельность. А Курбан Омаров счастливо проводит время с новой возлюбленной.

Косметолог по имени Валерия младше своего кавалера почти вдвое. Ей – 23, ему – 43. Так или иначе, давеча бизнесмен сделал ей предложение руки и сердца при невероятно романтической обстановке, выложив в соцсети фото из Таиланда.

Иронично, но подписчиков Курбана Омарова больше интересовало, что на это ответит его бывшая. "Бородина ужа комментарий дала?" – поинтересовались в соцсетях. Бизнесмену напомнили, что он уже делал предложение телеведущей, стоя на одном колене.