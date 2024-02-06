Шоу "Маска" с Киркоровым в жюри перенесли из-за скандала с "голой" вечеринкой

Артисты и певцы продолжают испытывать трудности с концертами и выступлениями на корпоративах. Таким образом они "платят" за участие в мероприятии Ивлеевой.

Любимое миллионами зрителей шоу решено перенести. "Маску" собирались показать в эфире на ближайших выходных, напоминает телеканал "360". Организаторы же за несколько дней до премьеры поменяли дату выпуска.

Не исключено, что подобное решение стало вынужденным. Звездные аналитики считают, что продюсерам пришлось трансформировать программу под текущие реалии. Ранее в жюри шоу "Маска" находился Филипп Киркоров. После того, как Примадонн засветился на мероприятии у Ивлеевой, его жизнь резко изменилась.

Напомним, в конце прошлого года блогер Настя Ивлеева пригласила на вечеринку инфлюенсеров, певцов, артистов и шоуменов. Главным условием присутствия на тусовке стал "почти голый" наряд. На мероприятии засветились не только Киркоров, но и Лолита, Дима Билан, Джиган, Наталья Ионова, Анна Асти и другие. Общественный резонанс, который произошел после публикации фото и видео в Сети, оказался невероятно мощным. Артистов и певцов начали проверять компетентные органы. Не помогли даже записи с извинениями.

Кадры с Филиппом Киркоровым были вырезаны из новогоднего юмористического фильма. Певца заменили Никитой Кологривым. "Голубые огоньки" также прошли без ветерана отечественной сцены. RT пишет, что с певца взыскали почти 8 миллионов рублей по налогам и сборам. Накануне стало известно, что после "голой" вечеринки стоимость выступления артиста снизилась. Сейчас певец просит 9,1 млн. рублей, хотя несколько месяцев назад эта сумма была больше на 4,5 млн, сообщает "Царьград".