Шоу "Маска" с Киркоровым в жюри перенесли из-за скандала с "голой" вечеринкой

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Вторник 6 февраля

07:45Шоу "Маска" с Киркоровым в жюри перенесли из-за скандала с "голой" вечеринкой 07:10Названы условия досрочного освобождения Михаила Ефремова 05:56Знаменитости оказались на волосок от гибели: что известно о ЧП с самолетом 03:44Свистит как дышит: Анфису Чехову поймали на обмане 03:13Муки и страдания: какие угощения опасны для собак 02:15Как навсегда избавиться от прыщей: секреты чистой кожи 19:02"Тяжело работает": SHAMAN погряз в серьезных трудностях 18:09Женатого Хабенского застали с молодой девицей 18:06Правильное начало дня: ведущая Михеева показала любимую позу 17:47Бойкота не будет? Концерт Орбакайте в российском городе отказались отменять 17:24Лера Кудрявцева встала на сторону верующей в существование инопланетян Кати Лель 17:21"Странные следы": что случилось с могилой Этуша 17:02"Похожий вид": оголившаяся Ида Галич сравнила себя с Майли Сайрус 16:09Нужда заставила: проблемы 64-летней Кадышевой больше не секрет 16:02А как же Акиньшина? Козловский жмется с очередной девицей 14:31Барановская в пух и прах разнесла молодого жениха: "Готов детей содержать?" 14:02Отрекшийся от Ефремова друг выдал неизвестные факты об аварии 13:31Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности 13:17Попавшая под санкции Орбакайте получила двойной удар 12:01Молодуха Петросяна отвергла богатое наследство мужа 10:34Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой 09:13"Последний концерт": Нетребко столкнулась с нешуточной драмой 08:31Как подготовиться к магнитной буре: три обязательных действия 08:08Ее киски в зоне риска: животные Ксении Качалиной вновь оказались бездомными 07:06Умер через день после 50-летнего юбилея: не стало актера из "Содержанок" 06:28Стресс или хроническая болезнь: Александр Гордон перестал говорить 05:52Остановилось сердце: скончался оператор "Кухни" и "Беспринципных" 03:48Извращения: раскрыта причина резкого похудения Бьянки 03:04Странный посыл: Иван Янковский попытался оригинально поздравить жену с днем рождения 02:10Как бороться с бессонницей: раскрываем секреты полноценного отдыха 01:45Три причины увеличить в рационе количество продуктов с клетчаткой 00:38"Мужикам не даем": заявившая о беременности Семенович взяла аскезу 21:42Стало известно об уходе Ани Лорак в 45 лет 20:20"Моя": Лазарев официально раскрыл россиянам любимую женщину 17:58Россия потеряла прежнюю Собчак 4 февраля 17:21Задравшая ноги Цымбалюк-Романовская предалась утехам в постели 14:21Не Пугачева: Шаляпин представил новую королеву шоу-бизнеса 13:27"Любить не получается": объявлен исход Пугачевой в союзе Галкиным* 09:09Как грамотно совмещать материнство и бизнес: 5 идей для занятых женщин 06:27Куда можно устроиться пенсионеру в 2024 году 03:39Путешествие мечты: экзотические направления, меняющие представление о мире 00:28Семь шагов к прорыву: практика Теории U для бизнеса и жизни 21:09Все, что вам нужно знать о цистите: причины, симптомы и лечение 18:57Ковальчук поддерживает связь с матерью Харламова после расствания 16:58Пристрастия Брухуновой привели к жутким последствиям 15:57"Она во мне возродила мужика": Краско планирует жениться еще раз 14:02Поход на каток обернулся для Заворотнюк конфузом 13:29Гагарина сделала заявление о беременности Zivert 09:32Как повысить свою эффективность в работе и личной жизни 06:26Как женщине избавиться от комплексов?
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Шоу "Маска" с Киркоровым в жюри перенесли из-за скандала с "голой" вечеринкой

Шоу "Маска" с Киркоровым в жюри перенесли из-за скандала с "голой" вечеринкой

Артисты и певцы продолжают испытывать трудности с концертами и выступлениями на корпоративах. Таким образом они "платят" за участие в мероприятии Ивлеевой.

Любимое миллионами зрителей шоу решено перенести. "Маску" собирались показать в эфире на ближайших выходных, напоминает телеканал "360". Организаторы же за несколько дней до премьеры поменяли дату выпуска.

Не исключено, что подобное решение стало вынужденным. Звездные аналитики считают, что продюсерам пришлось трансформировать программу под текущие реалии. Ранее в жюри шоу "Маска" находился Филипп Киркоров. После того, как Примадонн засветился на мероприятии у Ивлеевой, его жизнь резко изменилась.

Напомним, в конце прошлого года блогер Настя Ивлеева пригласила на вечеринку инфлюенсеров, певцов, артистов и шоуменов. Главным условием присутствия на тусовке стал "почти голый" наряд. На мероприятии засветились не только Киркоров, но и Лолита, Дима Билан, Джиган, Наталья Ионова, Анна Асти и другие. Общественный резонанс, который произошел после публикации фото и видео в Сети, оказался невероятно мощным. Артистов и певцов начали проверять компетентные органы. Не помогли даже записи с извинениями.

Кадры с Филиппом Киркоровым были вырезаны из новогоднего юмористического фильма. Певца заменили Никитой Кологривым. "Голубые огоньки" также прошли без ветерана отечественной сцены. RT пишет, что с певца взыскали почти 8 миллионов рублей по налогам и сборам. Накануне стало известно, что после "голой" вечеринки стоимость выступления артиста снизилась. Сейчас певец просит 9,1 млн. рублей, хотя несколько месяцев назад эта сумма была больше на 4,5 млн, сообщает "Царьград".

6 февраля 2024, 07:45
Филипп Киркоров. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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