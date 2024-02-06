Названы условия досрочного освобождения Михаила Ефремова

Актер находится в местах заключения после решения суда о признании мужчины виновным.

Любовь к алкогольным напиткам и ощущение собственной безнаказанности привели Михаила Ефремова к логичному окончанию – тюремному заключению. Суд признал представителя знаменитой актерской династии виновным и отправил его за решетку на восемь лет. Половину срока немолодой мужчина уже отбыл, напоминает "Пятый канал".

Напомним, что в начале июня 2020 года произошло смертельное ДТП. Михаил Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал аварию. Вторым участником стал мужчина, управлявший грузовиком. Пострадавший скончался. Ефремов же стал участником уголовного разбирательства.

Во время судов было немало тех, кто хотел получить свой кусочек популярности, пиарясь на ситуации с Ефремовым. Например, отметился Никита Джигурда. Он устроил оккультный ритуал, пытаясь оправдать своего друга Михаила. Шоумен устроил перепалку с адвокатом, после чего угодил во временное заключение на пятнадцать суток.

Впервые представители актера запросили возможность смягчения приговора в прошлом году, но обстоятельства сложились не лучшим образом. В 2024 Ефремов может повторить попытку выйти по УДО. Названы условия досрочного освобождения артиста. Их назвали адвокаты с большим опытом работы с уголовными делами:

1. Хорошая характеристика из мест заключения. отсутствие дисциплинарных взысканий.

2. Исполнение всех финансовых обязательств перед потерпевшими.

3. Отбытие, как минимум, одной трети назначенного наказания.

Общество же раскололось, обсуждая возможность освобождения Михаила Ефремова досрочно. Часть пользователей Сети считают. что артист должен полностью отсидеть положенный срок, так как погибшего человека уже не вернуть. Другие же считают, что осужденный все осознал и исправился.