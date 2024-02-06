Знаменитости оказались на волосок от гибели: что известно о ЧП с самолетом

Вероятно, у всех пассажиров рейса жизнь за секунду промелькнула перед глазами.

Воздушное судно сегодня выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске. На борту самолета находились 87 пассажиров. По роковой случайности, среди них были и знаменитые тренеры по фигурному катанию, сообщает "Пятый канал".

По предварительной информации, причиной ЧП с самолетом стали погодные условия и несоответствие взлетно-посадочной полосы установленным нормативам. Воздушное судно выкатилось и накренилось на один бок. Никто из пассажиров не пострадал. Члены экипажа помогли всем людям оперативно покинуть самолет. Транспортная прокуратура организовала проверку инцидента. После завершения работы будут установлены все обстоятельства происшествия. Вероятно, виновных лиц строго накажут.

На борту находились тренеры, спортсмены. Все они прибыли в город для участия в юниорском первенстве России. Представителям СМИ удалось дозвониться до Татьяны Тарасовой, но она не захотела давать комментарии. Вероятно, женщина сейчас испытывает сильнейший стресс. По этой причине она не готова общаться.

К сожалению, перед лицом трагедии все равны. Напомним, что в декабре 2016 года в авиакатастрофе погибли 92 человека. Рейс "Москва – Сочи – Латакия" рухнул в море. На борту были артисты военного Ансамбля Александрова, Елизавета Глинка. Все они погибли. В сентябре 2011 рухнул самолет, на борту которого была ярославская хоккейная команда. Не стало сразу 37 человек, включая членов экипажа.