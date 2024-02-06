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Вторник 6 февраля

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Свистит как дышит: Анфису Чехову поймали на обмане

Свистит как дышит: Анфису Чехову поймали на обмане
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Светская львица угодила в скандал, поспешив обвинить в произошедшем других. Оказалось, что не все так однозначно.

Анфиса Чехова угодила в скандал. Она опоздала на самолет, который следовал из Сочи в Москву, напоминает женский журнал "Клео.ру". Телеведущая поспешила обвинить авиакомпанию в использовании неких "серых" схем. По словам 46-летней дамы, ее специально задержали, не пустили в самолет, вынуждая приобрести дополнительные билеты на рейс.

Звезда пожаловалась своим подписчикам на равнодушие работников авиакомпании. она утверждала, что сначала ее рейс задержали на 20 минут. Как только она услышала объявление о начале посадки, сразу же отправилась к гейту. Дорога заняла у Чеховой около 5 минут, но сотрудники авиакомпании не захотели пускать женщину на рейс.

Представители аэропорта не стали терпеть голословных обвинений. Благодаря установленным камерам, удалось установить всю хронологию событий. Оказалось, что о посадке оповещали несколько раз по громкой связи (в 10.56 и 11.00). Более того, соответствующие данные были опубликованы на электронном табло. Все люди, которые ожидали самолет в бизнес-классе, проследовали к нужному гейту. Анфиса Чехова, вероятно, своевременно не услышала и не увидела объявлений о начале посадки.

В самолет попали 180 пассажиров. Никто из них не имел претензий к работе сотрудников авиакомпании. Только столичной звезде показалось, что ее специально тормозили, якобы вынуждая купить дополнительный билет.

Очевидно, что Анфиса Чехова слишком эмоционально восприняла штатную ситуацию. Пока она не извинилась перед представителями аэропорта и авиакомпании за обвинения. Не исключено, что в скором времени она запишет видео, надев "извинительную" водолазку.

6 февраля 2024, 03:44
Анфиса Чехова. Фото: © Anatoly Lomokhov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Коммерсантъ• Требует проверки

Фоторепортаж

Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино

Полина Гагарина. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Анфиса Чехова. Фото: © Bulkin Sergey/Global Look Press/globallookpress.com
Анфиса Чехова. Фото: © Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Дима Билан. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Юлия Паршута. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com

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