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Бойкота не будет? Концерт Орбакайте в российском городе отказались отменять

Бойкота не будет? Концерт Орбакайте в российском городе отказались отменять
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Кристина Орбакайте все же выступит в одном из городов, несмотря на требования об отмене.

До недавних пор семья Аллы Пугачевой имела в российском шоу-бизнесе большое влияние. Но за последние два года уехавшая за границу Примадонна, а вместе с ней и ее близкие, растеряли уважение многих коллег и соотечественников. Не обошли стороной неприятные последствия и старшую дочь артистки Кристину Орбакайте.

В отличие от знаменитой матери, исполнительница хита "Перелетная птица" никак не демонстрировала свою позицию по поводу происходящего в мире. И тем не менее ей не удалось избежать громкого скандала. Как писали "Дни.ру" ранее, певица получила двойной удар. Российские активисты начали призывать к отмене ее концертов и добились своего.

Некоторое время назад стало известно, что Кристину Орбакайте лишили возможности спеть для поклонников в двух городах: Иркутске и Красноярске. Но, судя по всему, массового бойкота исполнительницы, на который рассчитывали некоторые, все же не будет. Сегодня выяснилось, что в одном российском городе концерт артистки отказались отменять.

СМИ сообщают, что певица сможет выступить во Владивостоке 19 марта, как и планировалось. Несмотря на требования людей в социальных сетях, местные власти не стали идти на крайние меры и отменять концерт дочери Аллы Пугачевой. Свое решение администрация города объяснила тем, что Кристина Орбакайте не включена в список иноагентов, а ее творчество не противоречит законодательству.

"Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет", – ответили в муниципальном центре управления.

5 февраля 2024, 17:47
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram/ Город В|Владивосток✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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