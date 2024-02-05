Пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем в мире российского шоу-бизнеса является существование инопланетян. Как известно, в детстве на исполнительницу хита "Мой мармеладный" напали эти иноземные обитатели. На днях Лера Кудрявцева встала на сторону верующей в существование инопланетян Кати Лель.
В своем микроблоге популярная телеведущая опубликовала пост, в котором высказалась о существовании пришельцев. Лера Кудрявцева заступилась за звезду, над которой по сей день смеется общественность. Знаменитость заявила, что не понимает злопыхателей, которые убеждены в том, что иноземных обитателей не существует. Она уверена, что если научно это не доказано, то это еще ни о чем не говорит. Артистка отметила, что не может быть такого, что во вселенной живут одни только люди. Лера Кудрявцева не понимает, почему все так убеждены, что Катя Лель говорит бред.Стоит отметить, что Катя Лель неоднократно заявляла, что встречалась с инопланетянами. По ее словам, они даже однажды украли у нее зубы. Правда, до сих пор не ясно, как они вернулись на место. Более того, певица убеждена, что пришельцы неоднократно спасали нашу планету от ядерной войны. Ранее "Дни.ру" писали, что в Леру Кудрявцеву смачно плюнули за границей.