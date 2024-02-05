Популярная ведущая ошарашила общественность громким заявлением. Лера Кудрявцева заступилась за Катю Лель.

Пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем в мире российского шоу-бизнеса является существование инопланетян. Как известно, в детстве на исполнительницу хита "Мой мармеладный" напали эти иноземные обитатели. На днях Лера Кудрявцева встала на сторону верующей в существование инопланетян Кати Лель.

В своем микроблоге популярная телеведущая опубликовала пост, в котором высказалась о существовании пришельцев. Лера Кудрявцева заступилась за звезду, над которой по сей день смеется общественность. Знаменитость заявила, что не понимает злопыхателей, которые убеждены в том, что иноземных обитателей не существует. Она уверена, что если научно это не доказано, то это еще ни о чем не говорит. Артистка отметила, что не может быть такого, что во вселенной живут одни только люди. Лера Кудрявцева не понимает, почему все так убеждены, что Катя Лель говорит бред.