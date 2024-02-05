Правильное начало дня: ведущая Михеева показала любимую позу

Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова Тесты Кейт Миддлтон перенесла операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонииОхлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии Боярская проводила любимого и родного в последний путьБоярская проводила любимого и родного в последний путь "Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положенииТяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении

Лента новостей

Понедельник 5 февраля

18:09Женатого Хабенского застали с молодой девицей 18:06Правильное начало дня: ведущая Михеева показала любимую позу 17:47Бойкота не будет? Концерт Орбакайте в российском городе отказались отменять 17:24Лера Кудрявцева встала на сторону верующей в существование инопланетян Кати Лель 17:21"Странные следы": что случилось с могилой Этуша 17:02"Похожий вид": оголившаяся Ида Галич сравнила себя с Майли Сайрус 16:09Нужда заставила: проблемы 64-летней Кадышевой больше не секрет 16:02А как же Акиньшина? Козловский жмется с очередной девицей 14:31Барановская в пух и прах разнесла молодого жениха: "Готов детей содержать?" 14:02Отрекшийся от Ефремова друг выдал неизвестные факты об аварии 13:31Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности 13:17Попавшая под санкции Орбакайте получила двойной удар 12:01Молодуха Петросяна отвергла богатое наследство мужа 10:34Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой 09:13"Последний концерт": Нетребко столкнулась с нешуточной драмой 08:31Как подготовиться к магнитной буре: три обязательных действия 08:08Ее киски в зоне риска: животные Ксении Качалиной вновь оказались бездомными 07:06Умер через день после 50-летнего юбилея: не стало актера из "Содержанок" 06:28Стресс или хроническая болезнь: Александр Гордон перестал говорить 05:52Остановилось сердце: скончался оператор "Кухни" и "Беспринципных" 03:48Извращения: раскрыта причина резкого похудения Бьянки 03:04Странный посыл: Иван Янковский попытался оригинально поздравить жену с днем рождения 02:10Как бороться с бессонницей: раскрываем секреты полноценного отдыха 01:45Три причины увеличить в рационе количество продуктов с клетчаткой 00:38"Мужикам не даем": заявившая о беременности Семенович взяла аскезу 21:42Стало известно об уходе Ани Лорак в 45 лет 20:20"Моя": Лазарев официально раскрыл россиянам любимую женщину 17:58Россия потеряла прежнюю Собчак 4 февраля 17:21Задравшая ноги Цымбалюк-Романовская предалась утехам в постели 14:21Не Пугачева: Шаляпин представил новую королеву шоу-бизнеса 13:27"Любить не получается": объявлен исход Пугачевой в союзе Галкиным* 09:09Как грамотно совмещать материнство и бизнес: 5 идей для занятых женщин 06:27Куда можно устроиться пенсионеру в 2024 году 03:39Путешествие мечты: экзотические направления, меняющие представление о мире 00:28Семь шагов к прорыву: практика Теории U для бизнеса и жизни 21:09Все, что вам нужно знать о цистите: причины, симптомы и лечение 18:57Ковальчук поддерживает связь с матерью Харламова после расствания 16:58Пристрастия Брухуновой привели к жутким последствиям 15:57"Она во мне возродила мужика": Краско планирует жениться еще раз 14:02Поход на каток обернулся для Заворотнюк конфузом 13:29Гагарина сделала заявление о беременности Zivert 09:32Как повысить свою эффективность в работе и личной жизни 06:26Как женщине избавиться от комплексов? 03:24Не делай так! Ошибки в снятии макияжа 00:36Личные границы: как научиться говорить нет и зачем 22:21"Кто она такая?": Тарасова возмутилась словами Рудковской о Тутберидзе 21:39Омоложение яичников: невозможное возможно 21:17Бывшая солистка "ВИА Гры" выдала правду о связи с Константином Меладзе 20:11Молодуха Петросяна показала свои ягодки 19:31Снова одинок: Харламов подтвердил расставание с Ковальчук в известном шоу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Правильное начало дня: ведущая Михеева показала любимую позу

Правильное начало дня: ведущая Михеева показала любимую позу
39

Алла Михеева изогнулась прямо на глазах у многочисленных поклонников в социальных сетях.

Известная ведущая давно стала одной из главных звезд Первого канала. Многие зрители любили ее рубрику "Острый репортаж" в программе "Вечерний Ургант" и считали ее изюминкой шоу. А весной 2022 года, когда передачу закрыли, блондинка лишилась работы вместе с другими коллегами. Однако из поля зрения публики Алла Михеева не пропала.

Несмотря на то, что развлекательная передача перестала выходить в эфир, знаменитость продолжила активно трудиться, но уже над новыми проектами. Последние два года она работала в качестве ведущей мероприятий и снималась для телевидения. Кроме того, телезвезда активно вела собственный блог, где собрала уже более полумиллиона единомышленников.

В своих социальных сетях Алла Михеева показывает, насколько активный и здоровый образ жизни ведет. На странице блондинки часто можно увидеть ролики, записанные во время тренировок. Одним из них телеведущая поделилась с подписчиками на днях.

В новом видео знаменитость показала подписчикам любимую позу многих ценителей йоги. Телезвезда запечатлела свое правильное начало дня и продемонстрировала, как балансирует на одной ноге с вытянутыми вверх руками. Судя по тому, как хорошо у блондинки получается сохранять равновесие, занятия йогой идут ей на пользу.

"Так начинается мое каждое утро, с позы дерева", – рассказала поклонникам телеведущая.

А ранее "Дни.ру" писали, что Алла Михеева ответила на вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир.

Фото: соцсети/@allamikheeva

5 февраля 2024, 18:06
Алла Михеева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Самые яркие моменты шоу "Ледниковый период"

Актер Михаил Гаврилов и призер зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине Татьяна Тотьмянина.
Актриса Алла Михеева и фигурист Алексей Ягудин - ведущие нового сезона "Ледникового периода".
Актер Михаил Гаврилов и призер зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине Татьяна Тотьмянина.
Актер театра и кино Александр Соколовский и Аделина Сотникова. Ее называли "вундеркиндом" в фигурном катании, в связи с тем, что уже в 13 лет она исполняла два чрезвычайно сложных каскада в одной программе: тройной лутц — тройной риттбергер и тройной сальхов — тройной риттбергер.
Актриса Дарья Мороз и фигурист Олег Васильев до проекта знакомы не были, но сразу же нашли общий язык.
Актер Даниил Спиваковский и Оксана Домнина - бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере.
Певица Юлианна Караулова и фигурист Максим Траньков.
Телеведущая Юлия Барановска уверяет, что ее партнер Максим Шабалин тонко ее чувствует
Яна Хохлова занимается фигурным катанием с пяти лет – вначале они занималась в балете на льду АЗЛК, в детском театре на льду «Алеко». Ее партнером на проекте стал певец Ираклий Пирцхалава.
Актер Анатолий Руденко и участница пяти Олимпийских игр Маргарита Дробязко.
Оценить выступление артистов и фигуристов пригласили: бывшую финалистку проекта Валерию Ланскую (актриса выступала в паре с Алексеем Ягудиным, и они заняли второе место); легендарного советского фигуриста, олимпийского чемпиона, а ныне тренера Геннадия Карпоносова и актера Дмитрия Дюжева. Татьяна Тарасова осталась неизменной.

По теме

Над Аллой Михеевой подшутили на Первом канале

Михеева ответила на вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир

Женатого Хабенского застали с молодой девицей

Женатого Хабенского застали с молодой девицей
Константин Хабенский успевает совмещать работу, семью и общественную деятельность, и у него еще остается свободное время. Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский относится к категории звезд с практически идеальной репутацией.

Бойкота не будет? Концерт Орбакайте в российском городе отказались отменять

Бойкота не будет? Концерт Орбакайте в российском городе отказались отменять
Кристина Орбакайте все же выступит в одном из городов, несмотря на требования об отмене. До недавних пор семья Аллы Пугачевой имела в российском шоу-бизнесе большое влияние.

Лера Кудрявцева встала на сторону верующей в существование инопланетян Кати Лель

Лера Кудрявцева встала на сторону верующей в существование инопланетян Кати Лель
Популярная ведущая ошарашила общественность громким заявлением. Лера Кудрявцева заступилась за Катю Лель. Пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем в мире российского шоу-бизнеса является существование инопланетян.

"Странные следы": что случилось с могилой Этуша

"Странные следы": что случилось с могилой Этуша
Вдова Владимира Этуша подала в суд на журналиста, который рассказал о ситуации на могиле артиста. Народный артист СССР Владимир Этуш ушел из жизни пять лет назад.

"Похожий вид": оголившаяся Ида Галич сравнила себя с Майли Сайрус

"Похожий вид": оголившаяся Ида Галич сравнила себя с Майли Сайрус
Популярная ведущая опубликовала откровенные снимки в своем микроблоге. Ида Галич заговорила о схожести своей фигуры и Майли Сайрус. После расставания с экс-возлюбленным популярная российская ведущая преобразилась.

Выбор читателей

04/02ВскРоссия потеряла прежнюю Собчак 4 февраля 04/02Вск"Моя": Лазарев официально раскрыл россиянам любимую женщину 04/02ВскСтало известно об уходе Ани Лорак в 45 лет 04/02ВскНе Пугачева: Шаляпин представил новую королеву шоу-бизнеса 04/02Вск"Любить не получается": объявлен исход Пугачевой в союзе Галкиным* 04/02ВскЗадравшая ноги Цымбалюк-Романовская предалась утехам в постели