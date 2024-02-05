Правильное начало дня: ведущая Михеева показала любимую позу

Алла Михеева изогнулась прямо на глазах у многочисленных поклонников в социальных сетях.

Известная ведущая давно стала одной из главных звезд Первого канала. Многие зрители любили ее рубрику "Острый репортаж" в программе "Вечерний Ургант" и считали ее изюминкой шоу. А весной 2022 года, когда передачу закрыли, блондинка лишилась работы вместе с другими коллегами. Однако из поля зрения публики Алла Михеева не пропала.

Несмотря на то, что развлекательная передача перестала выходить в эфир, знаменитость продолжила активно трудиться, но уже над новыми проектами. Последние два года она работала в качестве ведущей мероприятий и снималась для телевидения. Кроме того, телезвезда активно вела собственный блог, где собрала уже более полумиллиона единомышленников.

В своих социальных сетях Алла Михеева показывает, насколько активный и здоровый образ жизни ведет. На странице блондинки часто можно увидеть ролики, записанные во время тренировок. Одним из них телеведущая поделилась с подписчиками на днях.

В новом видео знаменитость показала подписчикам любимую позу многих ценителей йоги. Телезвезда запечатлела свое правильное начало дня и продемонстрировала, как балансирует на одной ноге с вытянутыми вверх руками. Судя по тому, как хорошо у блондинки получается сохранять равновесие, занятия йогой идут ей на пользу.

"Так начинается мое каждое утро, с позы дерева", – рассказала поклонникам телеведущая.

А ранее "Дни.ру" писали, что Алла Михеева ответила на вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир.