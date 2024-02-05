"Похожий вид": оголившаяся Ида Галич сравнила себя с Майли Сайрус

Популярная ведущая опубликовала откровенные снимки в своем микроблоге. Ида Галич заговорила о схожести своей фигуры и Майли Сайрус.

После расставания с экс-возлюбленным популярная российская ведущая преобразилась. Она сбросила более 20 килограмм, поменяла стиль одежды и изменила прическу. Теперь бывшая участница "Comedy Баттл" демонстрирует результаты удивительных изменений в своем микроблоге. На днях оголившаяся Ида Галич сравнила себя с Майли Сайрус.

Артистка опубликовала откровенные снимки на своей странице в социальных сетях. Ведущая шоу "Есть вопросики" позирует на камеру в блестящем бюстгальтер-топе с оголенным животом. Образ звезда дополнила джинсовым тренчем. На днях Майли Сайрус получила награду "Грэмми". На сцену певица вышла в похожем наряде, как у Иды Галич. На исполнительницы хита "Wrecking Ball" было надето блестящее платье в такой же цветовой палитре, как у Иды Галич.

"У нас похожий вид фигуры. Но я пока только мечтаю о таких плечиках и руках", – написала в своем микроблоге Ида Галич.

Стоит отметить, что артистка восхищается Майли Сайрус. Сейчас Ида Галич активно работает над своей фигурой. Она мечтает не прикрывать свои проблемные зоны за накидками. Она хочет добиться идеальной формы в области рук, плеч и подмышек. Кроме того, многие поклонники отметили сходство двух звезд.

"У вас очень похожая фигура и платье такого фасона на тебе будет смотреться фантастически", – написала одна из подписчиц Иды Галич.

Однако были и те, кто не разделил точку зрения артистки. Злопыхатели отметили, что не находят сходство между двумя звездами.

"У вас абсолютно не похожий тип фигуры", – выразила свое мнение в комментариях под публикацией подписчица Иды Галич.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ида Галич решилась на рискованный эксперимент над собой.