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"Тяжело работает": SHAMAN погряз в серьезных трудностях

"Тяжело работает": SHAMAN погряз в серьезных трудностях
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В проблемах певца SHAMAN эксперт увидел мистический след. Что случилось с лидером российской эстрады?

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, покорил сердца миллионов россиян еще в 2022 году. Артист поднялся на волне патриотических взглядов. Поклонники полюбили его не только как профессионального исполнителя, но и как талантливого автора песен.

Взбираться на музыкальный Олимп SHAMAN начал еще десять лет назад, приняв участие в популярных шоу. Сейчас он находится на вершине творческой карьеры, будучи одним из самых востребованных и высокооплачиваемых звезд отечественной эстрады.

Более того, в минувшем году SHAMAN возглавил рейтинг российских артистов, согласно исследованию ВЦИОМ. Ярослав Дронов опередил Олега Газманова, Григория Лепса, Николая Баскова и других признанных исполнителей.

Однако музыканта преследует не только успех. Как оказалось, SHAMAN погряз в серьезных трудностях. По крайней мере, к такому выводу пришла астролог Василиса Володина, посетившая шоу Ляйсан Утяшевой на YouTube.

Как известно, Ярослав Дронов родился под покровительством Скорпиона. Именно этому знаку мистик посвятила одно из своих откровений. "Сатурн в пятом поле", – подчеркнула она.

"Кто-то [из рожденных под знаком Скорпиона] тяжело работает и у него не остается времени на хобби, например, или на детей любимых", – отметила Василиса Володина.

Действительно, SHAMAN очень много работает. Он и сам неоднократно говорил, что времени на семью не остается, а ведь у Ярослава Дронова подрастает дочь.

5 февраля 2024, 19:02
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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