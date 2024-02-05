А как же Акиньшина? Козловский жмется с очередной девицей

Где же пропадает Оксана Акиньшина, пока ее предполагаемый избранник Данила Козловский проводит время в хорошей компании?

За годы своей карьеры он зарекомендовал себя не только как талантливый актер, но и как сердцеед. Поклонники часто шутят, что насыщенная личная жизнь артиста достойна воплощения на экранах. Вот только делиться ее подробностями с публикой Данила Козловский не любит.

Не секрет, что на счету кинорежиссера большое количество романов и любовных перипетий. Хотя сценарист предпочитает не хвастаться своими романтическими приключениями, спрятать от любопытных глаз у него получается не все. Поэтому в Сети часто появляются новые слухи о его личной жизни.

Последние несколько лет поклонники приписывают артисту роман с коллегой по цеху Оксаной Акиньшиной. Поговаривают, якобы Данила Козловский потерял голову от актрисы во время съемок фильма "Чернобыль" и даже ушел ради нее из семьи. Пока одни надеются, что пару ждет свадьба и счастливая семейная жизнь, другие не верят в успех этого союза и пророчат ему скорый крах.

Но что бы ни говорили сплетники, актер не спешит давать комментарии по поводу своей личной жизни. Вместо этого Данила Козловский заставляет фанатов все больше теряться в догадках. Накануне, например, кинорежиссер поделился в своем блоге новым роликом. На кадрах он жмется с очередной девицей.

Лицо красавицы в бежевом плаще, которую артист по-дружески обнимает на глазах у коллег, практически невозможно разглядеть. Но одно ясно наверняка – это не Оксана Акиньшина, с которой ему приписывают романтические отношения. Судя по всему, актрисы в тот момент вообще не было рядом.

Хотя Козловского, очевидно, ничего не связывает с незнакомкой, загадок от этого меньше не становится. "А как же Акиньшина?", – хочется спросить у сценариста, глядя на этот ролик. Но на этот вопрос, как и на многие предыдущие, он вряд ли ответит.

А ранее "Дни.ру" писали, что оскандалившемуся Даниле Козловскому предрекли будущее.