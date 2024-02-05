"Странные следы": что случилось с могилой Этуша

Вдова Владимира Этуша подала в суд на журналиста, который рассказал о ситуации на могиле артиста.

Народный артист СССР Владимир Этуш ушел из жизни пять лет назад. Любимому миллионами россиян актеру театра и кино было 96 лет. Его, как и положено, звезде подобного ранга, похоронили на Новодевичьем кладбище. Однако со временем на месте, где советская легенда должна была обрести покой, начали происходить странные вещи.

Дело дошло до громкого скандала, когда журналист Денис Сорокин, известный по участию в различных ток-шоу, посетил могилу своего кумира. В эфире телеканала "ТВ Центр" он обратил внимание на запущенное состояние места погребения артиста и призвал его супругу почаще навещать мужа на кладбище.

Елена Этуш жеста журналиста не оценила, вероятно, расценив его призыв как хамство, и обратилась в суд. Вдова звезды потребовала миллион рублей у Дениса Сорокина, однако последний подчеркнул, что не располагает подобными средствами, поэтому готов лично чистить могилу Владимира Этуша.

В итоге на месте захоронения актера навели порядок. Адвокат Юлия Вербицкая отметила, что она и ее клиент Денис Сорокин выражают уважение Елене Этуш. По словам юриста, убирать могилу начали после выхода репортажа с участием ее доверителя.

"В прошлом году мой доверитель обнаружил на могиле народного артиста [Владимира Этуша] лежалый снег и странные следы. Сейчас ничего такого нет – все убрано и почищено", – заключила адвокат.

Однако вдова на данный момент иск не отозвала. Возможно, уже 7 февраля Елена Этуш встретится с журналистом в суде.