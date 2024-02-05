Нужда заставила: проблемы 64-летней Кадышевой больше не секрет

Стало известно, какие трудности может переживать ушедшая в тень Надежда Кадышева.

Уже не одно десятилетие она является одной из самых уважаемых и любимых зрителями артисток. Однако теперь певица радует почитателей своего творчества уже не так часто, как раньше. Последние несколько лет исполнительница русских народных песен почти не выезжает на гастроли и не появляется на телевидении. А поклонники не перестают задаваться вопросом, почему Надежда Кадышева вдруг решила уйти в тень.

Спросить об этом у самой артистки не представляется возможным, ведь она не ведет социальные сети и редко выходит на связь. Поэтому последние годы публике оставалось только гадать, что именно заставило звезду взять затяжную паузу в карьере. Но теперь проблемы 64-летней певицы перестали быть секретом.

Как известно, Надежда Кадышева появилась на свет под покровительством знака Близнецов. В новом ролике на YouTube-канале "Дерзкая готовка" известный астролог Василиса Володина рассказала Ляйсан Утяшевой, что ждет знаки зодиака в текущем году. Оказалось, Близнецам 2024-й подготовил серьезное испытание.

Эксперт по звездам отметила, что представители этого знака будут наслаждаться финансовой стабильностью, но столкнутся с трудностями в карьере. По словам Володиной, Близнецы могли утратить интерес к своему делу и задуматься о смене профессии. Быть может, и Надежду Кадышеву нужда заставила пойти на этот кардинальный шаг?

"Тема карьеры начала устаревать... Им жизненно необходимо начинать думать про то, состоялись ли они в профессии. Может быть, стоит поменять что-то серьезно", – порекомендовала Близнецам Василиса Володина.

Если прогноз правдив, и артистка действительно столкнулась с профессиональными трудностями, то остается только надеяться, что проблемы отступят как можно скорее. Ведь поклонники с нетерпением ждут, когда смогут посетить концерт певицы и увидеть ее вновь похорошевшей. Ранее "Дни.ру" писали, что изменения во внешности Надежды Кадышевой шокировали россиян.