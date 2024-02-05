Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности

Ксения Собчак лично позвонила Максиму Галкину* и задала ему важный вопрос.

За последние два года супруг Аллы Пугачевой утратил не только внушительную часть своих доходов, но и доверие соотечественников. Раньше шоумен был на короткой ноге со многими коллегами по цеху, а с недавних пор некоторые из них вычеркнули его из своей жизни. Но, к счастью Максима Галкина*, несколько добрых приятелей на родине у него все же осталось.

Например, юмористу удалось сохранить хорошие отношения с Ксенией Собчак. Дружба коллег не обошлась без громких конфликтов и публичных ссор. Но теперь, судя по всему, склоки остались в прошлом. Иначе стала бы журналистка звонить комику с личным вопросом?

Приватный диалог Ксении Собчак и Максима Галкина* стал достоянием общественности после выхода нового ролика на YouTube-канале "Осторожно: Собчак". Ведущая взяла интервью у известного журналиста Андрея Васильева и поговорила с ним о работе. В ходе беседы гость поделился, что у него есть достойный материал, но нет артиста, который бы мог с ним выступить.

Обсуждая пути решения, Васильев предложил Собчак позвонить Галкину* с предложением. В тот момент у журналистки не оказалось связи, но она дала слово, что поговорит с супругом Примадонны позже. Подробностями беседы телеведущая поделилась со зрителями.

"После интервью я позвонила Максиму Галкину*, в проекте "Гражданин поэт" он участвовать отказался, но передал привет Андрею Васильеву", – сообщила Ксения Собчак.

А ранее "Дни.ру" писали о том, кто рискует повторить судьбу скитающегося Максима Галкина*.

* Максим Галкин признан иноагентом по решению Минюста РФ.

