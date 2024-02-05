Отрекшийся от Ефремова друг выдал неизвестные факты об аварии

Перед катастрофой Михаил Ефремов выпивал с очень известным человеком в баре, рассказал Андрей Васильев.



В последнее время в пресс активно обсуждается информация о возможно условно-досрочном освобождении из колонии заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Летом 2020 года он устроил ДПТ со смертельным исходом в центре Москвы, при этом актер театра и кино находился в нетрезвом состоянии.

Суд приговорил Михаила Ефремова к реальному лишению свободы, определив для отбывания за решеткой семь с половиной лет. Однако не исключено, что артист окажется на свободе уже летом текущего года.

Разумеется, острую тему не могла не подхватить скандально известная журналистка Ксения Собчак. В интервью с медиаменеджером Андреем Васильевым она попросила оценить поступок друга. Знаменитости знакомы с 1977 года и вместе снимались в кино.

Андрей Васильев в ответ публично отрекся от Михаила Ефремова и заявил, что больше не общается с ним. Его возмутило поведение артиста на суде. При этом журналист подчеркнул, что в ДТП может попасть любой человек.

Медиаменеджер даже выдал неизвестные факты о той злополучной аварии. По его словам, артист перед катастрофой выпивал с очень известным человеком в баре, который формально был закрыт из-за короновирусного карантина.

Собеседник Ксении Собчак отметил, что Михаил Ефремов регулярно выпивал в этом баре, так как он находился в 400 метрах от квартиры звезды, и обычно бармен или хозяин довозили своего вип-гостя до дома. Однако в роковой день актер решил уехать, пока его собутыльник отходил в туалет.

Имя известного человека Андрей Васильев назвать не стал. По какой причине Михаил Ефремов сел за руль машины, чего обычно не делал, он тоже не объяснил. При этом позицию звезды на суде гость Ксении Собчак посчитал клоунадой.