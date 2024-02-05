Попавшая под санкции Орбакайте получила двойной удар

Кристина Орбакайте вслед за участниками "голой" вечеринки лишилась возможности выступать в России.

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте вляпалась в огромный скандал. Творческая деятельность дочери Аллы Пугачевой очень сильно заинтересовала общественников, отстаивающих патриотические позиции. Активисты добились введения негласных санкций против певицы.

Дело в том, что за минувшие два года Кристина Орбакайте так и не удосужилась сформировать четкой позиции относительно происходящих в мире политических процессов. Россияне полагают, что нежелание звезды поддерживать свою родину связано с наличием у Кристины Орбакайте заграничной недвижимости.

Общественники возмущены тем, что наследница Примадонны предпочитает жить в США, а в России появляется исключительно ради заработков. Поднятый активистами вопрос подхватил простой народ и со временем возмущение людей дошло до чиновников. Концерты певицы начали отменять один за другим.

Давеча стало известно, что Кристина Орбакайте получила двойной удар. Она не сможет выступить еще в двух городах: в Иркутске 12 марта и в Красноярске 7 марта. Об отмене сибирских выступлений звезды сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на местные билетные агентства.

Примечательно, что так называемая "культура отмены" коснулась Кристины Орбакайте вслед за участниками "голой" вечеринки. Однако дочь Аллы Пугачевой не допускала вульгарного поведения.