Барановская в пух и прах разнесла молодого жениха: "Готов детей содержать?"

Юлия Барановская вывалила всю правду будущему мужу прямо в лицо.

Непростую историю личной жизни телеведущей знает, пожалуй, каждый. В 2012 году она со скандалом рассталась с супругом Андреем Аршавиным после 10 лет отношений. Футболист ушел из семьи, когда его возлюбленная готовилась к рождению третьего малыша. Предательство любимого человека сломило многодетную маму, но Юлия Барановская собрала себя по кусочкам и нашла силы двигаться дальше.

Сегодня ведущая едва ли не более популярна и известна, чем ее бывший супруг. После разрыва со спортсменом брюнетка построила блестящую карьеру на телевидении и стала настоящей звездой экранов. Отчасти добиться таких высот ей помог жизненный опыт. Ведь теперь, пережив собственную любовную драму, знаменитость как никто другой проникается чужими печальными историями в студии программы "Мужское / Женское".

В новом выпуске ток-шоу Юлия Барановская и ее соведущий Александр Гордон попытались помочь девушке по имени Саша. Героиня передачи захотела забрать к себе младших сестер, которые остались жить с отцом, и лишить его родительских прав. Саша заявила, что будет растить девочек вместе со своим избранником – 21-летним Кириллом.

Зная, каких трудов и затрат может стоить воспитание детей, Юлия Барановская попыталась вразумить влюбленных. Ведущая решила объяснить, насколько большую ответственность они решили на себя взять. Брюнетка буквально разнесла молодого жениха в пух и прах, задав ему прямой вопрос.

"Вы готовы девочек содержать? Если она будет с вами в официальном браке, тогда вы вдвоем идете в школу приемных родителей, обучаетесь оба, показываете ваш официальный доход, говорите, что вы чудесные родители. Вы ко всему этому готовы?" – спросила Юлия Барановская.

К счастью, телеведущей удалось достучаться до Кирилла. Выслушав ее, будущий муж Саши признал, что не потянет такую ответственность.

А ранее "Дни.ру" писали, что Юлия Барановская ляпнула неприятную правду на Первом канале.