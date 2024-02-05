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Понедельник 5 февраля

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Барановская в пух и прах разнесла молодого жениха: "Готов детей содержать?"

Барановская в пух и прах разнесла молодого жениха: "Готов детей содержать?"
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Юлия Барановская вывалила всю правду будущему мужу прямо в лицо.

Непростую историю личной жизни телеведущей знает, пожалуй, каждый. В 2012 году она со скандалом рассталась с супругом Андреем Аршавиным после 10 лет отношений. Футболист ушел из семьи, когда его возлюбленная готовилась к рождению третьего малыша. Предательство любимого человека сломило многодетную маму, но Юлия Барановская собрала себя по кусочкам и нашла силы двигаться дальше.

Сегодня ведущая едва ли не более популярна и известна, чем ее бывший супруг. После разрыва со спортсменом брюнетка построила блестящую карьеру на телевидении и стала настоящей звездой экранов. Отчасти добиться таких высот ей помог жизненный опыт. Ведь теперь, пережив собственную любовную драму, знаменитость как никто другой проникается чужими печальными историями в студии программы "Мужское / Женское".

В новом выпуске ток-шоу Юлия Барановская и ее соведущий Александр Гордон попытались помочь девушке по имени Саша. Героиня передачи захотела забрать к себе младших сестер, которые остались жить с отцом, и лишить его родительских прав. Саша заявила, что будет растить девочек вместе со своим избранником – 21-летним Кириллом.

Зная, каких трудов и затрат может стоить воспитание детей, Юлия Барановская попыталась вразумить влюбленных. Ведущая решила объяснить, насколько большую ответственность они решили на себя взять. Брюнетка буквально разнесла молодого жениха в пух и прах, задав ему прямой вопрос.

"Вы готовы девочек содержать? Если она будет с вами в официальном браке, тогда вы вдвоем идете в школу приемных родителей, обучаетесь оба, показываете ваш официальный доход, говорите, что вы чудесные родители. Вы ко всему этому готовы?" – спросила Юлия Барановская.

К счастью, телеведущей удалось достучаться до Кирилла. Выслушав ее, будущий муж Саши признал, что не потянет такую ответственность.

А ранее "Дни.ру" писали, что Юлия Барановская ляпнула неприятную правду на Первом канале.

5 февраля 2024, 14:31
Юлия Барановская. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Первый канал / "Мужское / Женское"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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