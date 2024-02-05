Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой

Егор Крид вышел на связь с подписчиками в социальных сетях и приятно удивил их новостями.

Почти 10 лет назад исполнитель прославился на всю страну, выпустив песню "Самая самая". Хит мгновенно занял первые строчки музыкальных чартов, а Егор стал кумиром молодежи. Как известно, такая внезапная популярность – не гарантия успешной карьеры. Однако Крид смог удержать внимание слушателей и проявить себя как серьезный артист.

Сегодня Егор Крид известен как певец, актер и наставник шоу "Голос.Дети". Многочисленные поклонники активно следят не только за творчеством исполнителя, но и за его социальными сетями. На личный блог музыканта подписаны уже почти 15 миллионов человек. И, судя по всему, это далеко не предел.

На своей странице Егор то и дело будоражит сердца воздыхательниц, публикуя модный контент. Накануне на странице исполнителя появилась очередная серия снимков. Егор Крид запечатлел себя в барбершопе и показал подписчикам неожиданное "до-после".

На первом фото исполнитель предстал перед фанатами с длинными волосами, зачесанными вперед. А на следующих двух кадрах появился уже с новой прической. После преображения артист изменился буквально до неузнаваемости и стал для своих поклонников мужем и папой. Именно такими званиями подписчики наградили певца в комментариях.

"Ну отец", "Муж мой, красавец, тебе очень идет", "Папе снова 17. Очень идет прическа", "Не, ну муж", – написали пользователи.

А ранее "Дни.ру" писали, что Егор Крид на всю Россию признался в сильнейшем чувстве.