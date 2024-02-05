Женатого Хабенского застали с молодой девицей

Константин Хабенский успевает совмещать работу, семью и общественную деятельность, и у него еще остается свободное время.



Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский относится к категории звезд с практически идеальной репутацией. Актер театра и кино не делает необдуманных заявлений, следит за каждым своим словом и шагом, поэтому не попадает в скандальные истории.

За это россияне и любят артиста. Впрочем, Константин Хабенский может похвастаться не только многомиллионной армией поклонников, но и внушительными творческими успехами. Кажется, он добрался до вершины карьерной лестницы, проделав путь от актера сериалов до руководителя одного из лучших театров страны.

В личной жизни звезды тоже все хорошо. После потери любимого человека артист нашел в себе силы завести новые отношения и построить новую семью. Несколько лет назад у звезды родился третий наследник. А еще параллельно Константин Хабенский успевает заниматься общественной деятельностью.

Даже удивительно, что у столь занятого человека на столь высокой должности остается свободное время. Давеча худрук появился на ВДНХ. Посетители выставочного комплекса застали его с молодой девицей. Актер вышел на каток с телеведущей Аллой Михеевой, о чем она сразу же рассказала в социальных сетях, опубликовав совместный снимок.