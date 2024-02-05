"Последний концерт": Нетребко столкнулась с нешуточной драмой

Анна Нетребко после череды скандалов обратилась к поклонникам через социальные сети и раскрыла планы на будущее.

В жизни мировой оперной звезды Анны Нетребко за последние два года произошло множество скандалов, хотя певица покинула родину задолго до своих коллег. Народная артистка России изначально не делала никаких политических заявлений, а впоследствии выразила негативное отношение к событиям в соседней стране, что, впрочем, не спасло ее от санкций.

Западные оперные сцены одна за другой начали разрывать отношения с исполнительницей, на родине тоже отрицательно отнеслись к ее словам. И все же со временем западные чиновники от культуры сменили гнев на милость – Анна Нетребко вновь смогла радовать зрителей своими невероятными вокальными данными.

Теперь же всемирно известная знаменитость столкнулась с нешуточной драмой и не одной. В этом году звезда готовится продемонстрировать поклонникам "не шуточные роли крепкого драматического репертуара", о чем уже сообщила в социальных сетях.

Анна Нетребко не только раскрыла планы на будущее, но и выложила для подписчиков фрагмент прошлого выступления. Пост артистка на всякий случай сопроводила подписями на двух языках: сначала на английском, потом на русском.

"Оставлю на память здесь это парящее пианиссимо с последнего концерта… я вернусь, я обещаю", – порадовала поклонников Анна Нетребко.