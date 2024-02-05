Ее киски в зоне риска: животные Ксении Качалиной вновь оказались бездомными

Бывшая жена Михаила Ефремова сейчас не в состоянии нормально ухаживать не только за питомцами, но и за собой.

Кошки Ксении Качалиной только по счастливой случайности избежали гибели. Животных спасли зоозащитники, напоминает телеканал "360". Бывшая жена Михаила Ефремова жаловалась, что питомцы оставляют ее без еды, она выменяла усатых за подарки. Ветеринары провели полное обследование кошек, вакцинировали.

Нашлась семья, которая приютила пушистиков, но быстро вернула в приют. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", кошки не смогли подружиться с питомцем, который уже жил в квартире. Сейчас животные вновь находятся у волонтеров, которые подыскивают им по-настоящему ответственные руки.

Сама Ксения Качалина, отдав животных, вряд ли стала жить лучше. 52-летняя женщина оказалась в жуткой ситуации. Некогда привлекательная актриса сейчас общается с бомжами, злоупотребляет алкоголем и не общается с близкими.

Артистка блистала на сцене не очень долго. В кино она дебютировала в 1991 году. Последняя полноценная работа датирована 2007. За 16 лет фильмография значительно пополнилась. Ее самые запоминающиеся роли были в таких лентах, как "Три сестры", "Романовы. Венценосная семья" и "Праздник".

Выпивать Качалина начала еще во время брака с Михаилом Ефремовым. Актер и сам любитель "накатить" беленькой. Его пагубная привычка довела до тюрьмы – в состоянии алкогольного опьянения мужчина устроил смертельную аварию. Ксения же спилась и потеряла не только работу, друзей, но и возможность общаться с единственной дочерью. Анна Мария не поддерживает связь с матерью. Девушка обвинила родителей в формировании у нее проблем с психикой.