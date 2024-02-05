Умер через день после 50-летнего юбилея: не стало актера из "Содержанок"

Судьба иногда бывает крайне жестокой, отнимая жизнь в самый неподходящий момент.

Алексей Агапов, вероятно, даже не успел разобрать все подарки. Мужчина ушел из жизни на следующий день после грандиозного празднования 50-летнего юбилея, сообщает телеканал "360". Информация о скоропостижной смерти стала шоком для семьи, коллег и поклонников творчества артиста.

Сердце мужчины перестало биться 3 февраля 2024 года. Данные о причинах произошедшего не разглашаются. Сотрудники театра, в котором артист служил долгие годы, не помнят о жалобах Агапова на здоровье. Он всегда был очень добродушным, веселым и абсолютно лишенным злости. Даже сквозь грим отрицательного героя просматривались светлые черты позитивного любителя пошутить, отмечает "Царьград".

В памяти любителей театра Алексей Агапов навсегда запомнится невероятными образами героев в таких постановках, как: "Гамлет", "Слуги двух господ", "Странная миссис Сэвидж" и других. Всего артист сыграл в десятках спектаклей. Чуть реже он снимался в кино. Не так давно он снялся в "Содержанках, напоминает RT.