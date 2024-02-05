Стресс или хроническая болезнь: Александр Гордон перестал говорить

Известный телеведущий серьезно поссорился с Никитой Кологривым. Рассказываем, что на самом деле произошло в студии федерального канала.

59-летний ведущий почувствовал себя плохо во время съемок очередного ТВ-шоу. Александру Гордону, как сообщает "Царьград", вызвали Скорую помощь. После обследования на месте было установлено, что у немолодого мужчины аритмия. Медики сделали ведущему укол и он вернулся к выполнению своих обязанностей.

Не исключено, что здоровье Александра Гордона пошатнулось после недавнего скандала с Никитой Кологривым. Исполнителя роли "Кощея" в "Слове пацана" пригласили на программу "Закрытый показ". Собравшиеся эксперты давали оценку фильму "Подельники", режиссером которого выступил Евгений Григорьев, уточняет RT.

Ведущий программы попросил молодого актера охарактеризовать ленту. Кологривый не смог сказать ничего конкретного, охарактеризовав кино общими фразами. Гордон же посчитал подобное описание не очень развернутым и четким. Никита же попытался отгрызнуться, пообещав "В трех словах закончить передачу". стычка двух звезд завершилась демонстративных уходом "Кощея" из студии.

Телеканал "360" сообщил, что представители СМИ позже попытались дозвониться до Александра Гордона. Вероятно, он случайно взял трубку.

"Мне просто звонок шел, и это настойчиво звонят журналисты, которые решили, что я умер после того, как "убил" Кологривого", — начал говорить ведущий.

После того, как мужчина понял, что ему как раз и дозвонились журналисты, он перестал говорить. Ситуацию со скандалом на съемочной площадке, а также подробности о состоянии здоровья уточнить не удалось. Надеемся, что Александр Гордон сможет быстро прийти в себя и вновь радовать зрителей программами со своим участием.