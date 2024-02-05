Остановилось сердце: скончался оператор "Кухни" и "Беспринципных"

Талантливый деятель культуры мог бы создать еще десятки шедевров, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.

Павел Капинос умел создать такую картинку, которую зритель запоминал надолго. Трудно было оторваться от шедевров, созданных талантливым оператором. К огромному сожалению поклонников, мужчина больше никогда не сможет ничего снять. Сердце Павла Дмитриевича перестало биться 1 февраля.

Для актеров, режиссеров, продюсеров отечественной киноиндустрии новость о скоропостижной гибели Павла стала шоком. По предварительной информации, как сообщает "Пятый канал", у оператора внезапно остановилось сердце. О каких-либо проблемах со здоровьем он не говорил. Точнее о причинах произошедшего скажет эксперт, который проведет исследование.

Соболезнования семье и близким выразили писатель Сергей Минаев, режиссер Анна Меликян, десятки пользователей социальных сетей.

"Очень светлый и замечательный человек. Огромная трагедия для всех. Ничего не знаю ни о причинах, ни о последних днях. Самый добрый и светлый людей из тех, кого я знал", — выразил сожаления писатель Александр Цыпкин.

Павел Капинос работал над такими лентами, как "Непослушная", "Последний богатырь: посланник тьмы", "Беспринципные", "Кухня" и другие.