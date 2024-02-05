Извращения: раскрыта причина резкого похудения Бьянки

Ранее певица не скрывала, что склонна к полноте и стремительному набору веса. Рассказываем, что случилось со звездой нулевых.

38-летняя артистка сейчас уже не столь популярна. Ее песни гремели в начале века. В настоящее время Бьянка чаще проявляет активность в социальных сетях, редко появляясь на большой сцене. Пользователи сети не стесняются оставлять нелицеприятные отзывы под видеозаписями исполнительницы хита "Были танцы". Татьяна Липницкая (настоящее имя певицы) признается, что расстраивается из-за хейтеров, сообщает "Пятый канал".

После длительного отсутствия Бьянка показала себя и удивила поклонников. Отсутствие успехов в карьере, нормальной личной жизни и другие не очень приятные жизненные обстоятельства довели певицу до стресса. Она "наела" больше 30 килограммов.

"Я как будто рюкзак носила постоянно сзади. Мне стало тяжело делать все: ходить, танцевать, вообще шевелиться", — признавалась Бьянка.

При этом женщине удалось взять себя в руки. Она привела себя в форму. Как же удалось добиться настолько быстро похудеть? Оказалось, что помогли специалисты. Певице назначили гормональную терапию. Не исключено, что Бьянка соблюдала какую-то жесткую диету. Это опасно, считает нутрициолог Елена Соломатина.

"Часто бывает, что человек либо ограничивает себя в еде, либо начинаются неправильные различные монодиеты, различные извращения. Даже если он быстро худеет, то потом он очень быстро набирает. Вес возвращается", — рассказывает специалист.

Бьянка же призналась, что сейчас пересмотрела свои взгляды на питание. Она отказалась от фастфуда и чрезмерного употребления алкоголя. Певица призналась, что в нынешнем весе чувствует себя отлично.