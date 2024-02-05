Странный посыл: Иван Янковский попытался оригинально поздравить жену с днем рождения

Представитель знаменитой актерской династии уже три года живет в браке с коллегой по цеху.

Диана Пожарская накануне отметила свой 32-й день рождения. Молодая женщина принимала поздравления друзей, коллег и близких. К своему возрасту она успела состояться и как актриса, и как жена, и как мать. Сейчас жена Ивана Янковского имеет возможность наслаждаться жизнью. Она принимает участие только в тех проектах, которые имеют отклик души, пишет женский журнал "Клео.ру".

Работа подарила Диане Пожарской возлюбленного. С Иваном Янковским женщина познакомилась во время съемок фильма "Чемпион мира". С 2021 года пара перестала скрывать отношения. Они зарегистрировали брак и стали родителями малыша. Сына назвали в честь знаменитого деда по отцовской линии. Маленький Олег сейчас радует маму и папу.

Подписчиков в Сети удивило странное поздравление Ивана Янковского, опубликованное в день рождения жены. Молодой мужчина разместил совместный снимок с Пожарской и подписал его: "С днем рождения, конишуа". Что хотел этим сказать представитель знаменитой актерской династии? Для пользователей осталось загадкой.

Отметим, что влюбленные почти не говорят о личной жизни, не комментируют события, которые происходят в семье. При этом они часто транслируют на публике позитив и романтику: целуются, держатся за руки.

Диана Пожарская сопровождает знаменитого супруга на приемах и светских мероприятиях. Прошлый год выдался для Ивана Филипповича невероятно продуктивным. Он принял участие в нескольких "выстреливших" проектах. Среди них: "Фишер", "Плейлист волонтера", "Слово пацана. Кровь на асфальте". Всего же фильмография актера на данный момент насчитывает несколько десятков лент.