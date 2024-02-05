"Мужикам не даем": заявившая о беременности Семенович взяла аскезу

Фигуристая звезда российского шоу-бизнеса приоткрыла завесу тайн и вывалила все самое интересное. Анна Семенович в красках рассказала о личной жизни.

Обладательница пышного бюста и эффектной внешности вдохновляет женщин и девушек по всему миру, а мужчины неустанно пускают слюни, глядя на нее. Экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович набралась опыта в романтических отношениях и прочих аспектах жизни, поэтому теперь готовится стать мамой.

Пока артистка не готова показать избранника, с которым провела отпуск, но уверяет, что он за нее всегда платит. Знаменитость призналась, что никогда не дает взаймы мужчинам свои кровные, и призвала женщин повторять за ней.

"Золотое правило: мужикам деньги в долг не даем. Это неправильно энергетически по всем законам Вселенной. Мужик вам должен все давать, а не вы мужику!" — увлеченно потребовала Анна Семенович в социальной сети.

Артистка отметила, что у нее очень загруженный распорядок дня, поэтому ей некогда изучать иностранный язык. Рассуждая об этом, певица заявила о беременности, которая все никак не случится.

"Я надеюсь, что я когда-нибудь, может, буду ждать ребеночка и у меня найдется время. Вот какие-то такие у меня планы: во время беременности выучить английский", — разоткровенничалась с фанатами Анна Семенович.

Кроме того, звезда сцены сказала, что взяла аскезу за месяц до дня рождения, который отмечает 1 марта. Ровно на 21 день знаменитость решила полностью отказаться от алкоголя. По ее словам, это придаст сил и позволит направить энергию на исполнение заветного желания.

Что загадала певица, пока для публики тайна. Но поклонники догадываются, что больше всего Анна Семенович хочет выйти замуж.