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Стало известно об уходе Ани Лорак в 45 лет

Стало известно об уходе Ани Лорак в 45 лет
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Она покорила Россию своим невероятным обаянием и пронзительным вокалом. Ани Лорак всегда дарила окружающим улыбку и частичку своей души, поэтому через много лет ее будут вспоминать все такой же молодой и красивой.

Словно песок, время утекает сквозь пальцы, не оставляя шанса исправить ошибки прошлого. Сколько раз, возвращаясь домой поздно вечером, женщина средних лет пренебрегает снятием макияжа и просто ложится спать. Казалось бы, пустяки, но морщины предательски появляются, а кожа увядает. Певица Ани Лорак в этом плане превзошла многих, оставаясь чертовски привлекательной на протяжении долгих лет.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

Даже на пятом десятке знаменитость умудряется выглядеть как девочка. Причем о ритуалах красоты поп-дива говорит открыто. Отвечая на вопросы поклонников в микроблоге, звезда объяснила принципы заботы о коже. Стало известно об уходе Ани Лорак в 45 лет.

"С самого утра очищение, потом увлажнение, крем для области вокруг глаз. Предпочитаю не крема, а легкие текстуры, например, флюид или кремовый лосьон, потому что не хочу перегружать кожу. Дневной и ночной уход различаются", — чистосердечно призналась Ани Лорак.

Популярная брюнетка не стала скрывать, что хочет выгодно использовать свои знания. Певица планирует выпуск приложения, чтобы секретничать с отдельной аудиторией в сетевом формате. По словам Ани Лорак, для самых-самых она будет вести личный дневник, рассказывать о спорте, питании и многом другом.

4 февраля 2024, 21:42
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Ани Лорак с экстремальным декольте выступила на "Новой волне"

Певица Ани Лорак.
Певица Лена Темникова.
Певец Алексей Воробьев и группа "Френды".
Певица Таисия Повалий.
Певец Александр Панайотов.
Певец Сергей Лазарев.
Поп-король Филипп Киркоров.
Певица Алсу.
Певица Лолита.
Певец Дима Билан.
Продюсер Игорь Крутой и певец Олег Газманов.
Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин.
Певица Анжелика Варум (в белой рубашке).
Сергей лазарев и Нюша.
Продюсер Яна Рудковская.
Алсу сменила несколько образов.
Николай Басков с невестой Викторией Лопыревой.

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