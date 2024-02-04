Она покорила Россию своим невероятным обаянием и пронзительным вокалом. Ани Лорак всегда дарила окружающим улыбку и частичку своей души, поэтому через много лет ее будут вспоминать все такой же молодой и красивой.



Словно песок, время утекает сквозь пальцы, не оставляя шанса исправить ошибки прошлого. Сколько раз, возвращаясь домой поздно вечером, женщина средних лет пренебрегает снятием макияжа и просто ложится спать. Казалось бы, пустяки, но морщины предательски появляются, а кожа увядает. Певица Ани Лорак в этом плане превзошла многих, оставаясь чертовски привлекательной на протяжении долгих лет.

Даже на пятом десятке знаменитость умудряется выглядеть как девочка. Причем о ритуалах красоты поп-дива говорит открыто. Отвечая на вопросы поклонников в микроблоге, звезда объяснила принципы заботы о коже. Стало известно об уходе Ани Лорак в 45 лет.

"С самого утра очищение, потом увлажнение, крем для области вокруг глаз. Предпочитаю не крема, а легкие текстуры, например, флюид или кремовый лосьон, потому что не хочу перегружать кожу. Дневной и ночной уход различаются", — чистосердечно призналась Ани Лорак.

Популярная брюнетка не стала скрывать, что хочет выгодно использовать свои знания. Певица планирует выпуск приложения, чтобы секретничать с отдельной аудиторией в сетевом формате. По словам Ани Лорак, для самых-самых она будет вести личный дневник, рассказывать о спорте, питании и многом другом.