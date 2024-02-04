"Моя": Лазарев официально раскрыл россиянам любимую женщину

С кем поп-кумир миллионов россиян состоит в нежной связи? Теперь гадать не придется! Сергей Лазарев разместил романтичное фото с партнершей.

Иногда в жизни достаточно встретить своего человека, чтобы быть счастливым. Не упустить родную душу, сохраняя близкие отношения сквозь десятилетия, способны только избранные. Что важно — в их числе популярный певец и завидный холостяк Сергей Лазарев.

Харизматичный мужчина вовсе не одинок, как наивно полагают некоторые его фанаты. Наличие двоих детей от суррогатной матери отнюдь не показатель свободной жизни, лишенной чувств. О своей страсти к музыке артист говорил неоднократно. А еще Сергей Лазарев любит женщину, которую официально раскрыл россиянам в личном блоге в соцсетях.

В аккаунте поп-исполнителя появилось милое фото с привлекательной блондинкой. Сергей Лазарев прижался к ней своим телом, что говорит о максимальном доверии. Певец оставил несколько строк для красотки, выразив романтичный настрой по случаю торжества.