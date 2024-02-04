Собчак больше нет: Россия потеряла звезду 4 февраля

Беда пришла откуда не ждали. Светлая голова российского шоу-бизнеса останется в наших сердцах. Поклонники испытали шок от такой новости.

Знаменитость научилась мастерски удивлять публику и вызывать интерес к своей персоне. Она не раз становилась главной героиней различных скандалов и громких новостей. В конце прошлого года журналистка посетила "голую" вечеринку Насти Ивлеевой вместе с Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Лолитой. Позднее Ксения Собчак рассказала, что понесла финансовые убытки из-за срыва корпоративов.

И вот очередной шок для поклонников экс-ведущей "Дома-2". Заглянув в телеграм-канал звезды, они нежданно-негаданно обнаружили, что Собчак, которую они знали раньше, больше нет. Вместо знакомой блондинки перед ними предстала... "Людмила Прокофьевна".

Женщина снялась на видео неузнаваемой — с темным цветом волос, в непривычных очках и ретро одежде. "Ну что: новый день — новый имидж", — произнесла дама в кадре, из чего стало ясно, что Россия потеряла белокурую звезду 4 февраля. Впрочем, от Ксении Собчак остался хотя бы голос.

"Людмила Прокофьевна вайб in town", – так подписала ролик телеведущая.

Сходство с героиней Алисы Фрейндлих из фильма “Служебный роман” заметно невооруженным глазом. Надеемся, что с новым имиджем Ксения Собчак не приобретет суровый нрав Людмилы Прокофьевны — иначе придется вызывать Новосельцева.