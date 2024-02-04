Задравшая ноги Цымбалюк-Романовская предалась утехам в постели

Пианистка приняла особую позу под камерой, демонстрируя пикантные кружева. Виталина Цымбалюк-Романовская нашла применение рукам и склонила голову.

Мечта поэта, ангел российского шоу-бизнеса и человек на редкость широкой души — достоинства этой белокурой леди можно перечислять долго. Подумать только, сколько мужчин потеряли голову при виде ее стройной фигуры и ласкового взгляда. Для россиян Виталина Цымбалюк-Романовская остается частью истории о большой любви, которую пианистка испытала в браке с маэстро режиссерского искусства.

Популярность яркой блондинки резко выросла в 2016 году — когда Виталина Цымбалюк-Романовская и народный артист СССР Армен Джигарханян сыграли свадьбу. Несмотря на развод и вечную разлуку с гением театральной сцены, киевская пианистка продолжает наполнять жизнь приятными впечатлениями и готова делиться подробностями.

На днях в официальном профиле знаменитости появилась свежая публикация. Звезда шоу-бизнеса разместила фото, от которого практически невозможно оторваться. В кадре Виталина Цымбалюк-Романовская лежит на кровати, задрав ноги.

Нежные руки пианистки в кружевных сетчатых перчатках запечатлели с открытой книгой. Позируя на животе, блондинка слегка наклонила голову к бумажным страницам. Пианистка утонченно предалась утехам в постели вместе с книгой, пока нежные губы ее изогнулись в легкой улыбке.

Возможно, в этот момент Виталина Цымбалюк-Романовская подумала о бывшем муже, ведь некогда Армен Джигарханян открыл для нее целый мир, хотя и не остался героем ее романа.