Не Пугачева: Шаляпин представил новую королеву шоу-бизнеса

Вот так сюрприз! Кто заслуживает место под солнцем и престижный статус? Прохор Шаляпин показал ту самую. Певец приблизился к королеве и даже смог сделать с ней совместные фото.

Сейчас время такое — непредсказуемое. Никогда не знаешь, кто будет кусать локти, а кому суждено почивать на лаврах. Ярким примером служит Алла Пугачева.

Шаг за шагом исполнительница шлягера "Миллион алых роз" прокладывала себе путь на пьедестал эстрады, вызывая у коллег трепет и восхищение. Однако выяснилось, что упорство и трудолюбие, которыми оперировала Алла Пугачева, нынче не возымели успеха — королевой зовут другую певицу.

Смех да и только! Кто посягнул на вершину российского шоу-бизнеса вопреки таланту и легендарному творчеству Примадонны? Вовсе не София Ротару, которая в советское время считалась главной конкуренткой Аллы Пугачевой. И даже шальная императрица Ирина Аллегрова здесь не при чем.

Скандальный артист Прохор Шаляпин представил новую королеву шоу-бизнеса на своей официальной странице в Telegram. Он продемонстрировал совместные фото с прославленной особой и, судя по улыбке, остался довольным. Будучи в фаворе, Алла Пугачева запросто могла отказаться позировать рядом с певцом, а нынешний объект его внимания не прочь даже обняться.

"С королевой шоу-бизнеса Ольгой Бузовой", — кратко подписал кадры Прохор Шаляпин.