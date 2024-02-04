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Воскресенье 4 февраля

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Не Пугачева: Шаляпин представил новую королеву шоу-бизнеса

Не Пугачева: Шаляпин представил новую королеву шоу-бизнеса
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Вот так сюрприз! Кто заслуживает место под солнцем и престижный статус? Прохор Шаляпин показал ту самую. Певец приблизился к королеве и даже смог сделать с ней совместные фото.

Сейчас время такое — непредсказуемое. Никогда не знаешь, кто будет кусать локти, а кому суждено почивать на лаврах. Ярким примером служит Алла Пугачева.

Шаг за шагом исполнительница шлягера "Миллион алых роз" прокладывала себе путь на пьедестал эстрады, вызывая у коллег трепет и восхищение. Однако выяснилось, что упорство и трудолюбие, которыми оперировала Алла Пугачева, нынче не возымели успеха — королевой зовут другую певицу.

Смех да и только! Кто посягнул на вершину российского шоу-бизнеса вопреки таланту и легендарному творчеству Примадонны? Вовсе не София Ротару, которая в советское время считалась главной конкуренткой Аллы Пугачевой. И даже шальная императрица Ирина Аллегрова здесь не при чем.

Скандальный артист Прохор Шаляпин представил новую королеву шоу-бизнеса на своей официальной странице в Telegram. Он продемонстрировал совместные фото с прославленной особой и, судя по улыбке, остался довольным. Будучи в фаворе, Алла Пугачева запросто могла отказаться позировать рядом с певцом, а нынешний объект его внимания не прочь даже обняться.

"С королевой шоу-бизнеса Ольгой Бузовой", — кратко подписал кадры Прохор Шаляпин.

4 февраля 2024, 14:21
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram / @aChaliapin✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шаляпин переплюнул Бузову

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Часть коллекции нового сезона выполнена в стиле спорт-шик: толстовки и футболки он смешивает с юбками из серебристой и золотой экокожи. Мужские спортивные костюмы из красного бархата и футболки с кожаными рукавами. Полоска и шотландская клетка дополняется яркими поясами-бантами. VADIM MERLIS.
«Не буду спать» – фраза, которой были расписаны клатчи-конверты в новой коллекции Юлии Николаевой.
Белый, серый и черные цвета. Натуральные ткани (лен и хлопок). Яркий акцент коллекции – васильковая водолазка и платье-сетка. Принты: круги, классическая полоска. Обувь: сандалии на плоской подошве. YULIA NIKOLAEVA.
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Цель проекта «Русская Арктика» – продвижение экологической и этичной одежды в России.
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