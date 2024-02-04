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Воскресенье 4 февраля

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"Любить не получается": объявлен исход Пугачевой в союзе Галкиным*

"Любить не получается": объявлен исход Пугачевой в союзе Галкиным*
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Примадонна советской и российской эстрады, обладательница бесчисленных наград и творческих заслуг, доживает свой век на чужбине. К чему привела ее дальняя дорога?

Легендарная певица коротает дни вдали от зрителя, которому в былые времена отдавалась без остатка. И хотя свою концертную деятельность звезда завершила задолго до отъезда из России, сейчас преданный зритель остро нуждается в ней. В апреле 2024 года Алла Пугачева готовится пройти очередной рубеж — ей исполняется 75 лет, однако публика вряд ли сумеет разделить с ней этот большой праздник.

Алла Пугачева и иноагент Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Russian Look / www.globallookpress.com

Отсутствие легенды СССР в родных краях соотечественники восприняли по-разному. Многие россияне призналась, что знаменитость разочаровала их своим решением уехать. Значительную роль в этой истории сыграл Максим Галкин* — муж Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева и иноагент Максим Галкин. Фото: Ruslan Roschupkin / Russian Look / www.globallookpress.com

На днях исполнительница шлягера "Старинные часы" вызвала обсуждения ввиду своего статуса на российской эстраде. Социолог Алексей Левинсон порассуждал, почему Алла Пугачева сейчас лишена былого.

"Я не думаю, что она стала врагом. Я думаю, что она причинила множеству людей очень большое неудобство, когда оказалось, что одновременно любить Пугачеву и наше начальство не получается..." — выразился эксперт в интервью Forbes.

В итоге был объявлен исход Пугачевой в союзе с Галкиным*. По словам Левинсона, экс-поклонникам Примадонны не перестали нравиться песни звезды, однако им приходится расставлять приоритеты — просто люди так устроены.

Социолог подчеркнул, что все ценности несоизмеримы. Принимая одну сторону, автоматически предаешь другую. Вследствие намерения следовать за мужем Алла Пугачева поставила поклонников перед выбором.


* Максим Галкин признан иноагентом по решению Минюста РФ

4 февраля 2024, 13:27
Алла Пугачева и иноагент Максим Галкин. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
YouTube / Forbes✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева лишь повторила: кто из звезд назвал россиян рабами

Максим Галкин (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ). Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Макаревич (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ). Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алика Смехова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Познер. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

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