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Суббота 3 февраля

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Ковальчук поддерживает связь с матерью Харламова после расствания

Ковальчук поддерживает связь с матерью Харламова после расствания
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Недавно Гарик Харламов подтвердил свое расставание с Катериной Ковальчук. А она посвятила публикацию в соцсетях его маме.

Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук были в отношениях около двух лет. Влюбленные не делились подробностями своего союза с поклонниками, но иногда появлялись вместе на светских тусовках. Недавно Гарик Харламов сообщил, что сейчас он одинок. Поклонники юмориста были удивлены этой новостью и даже не подозревали о разладе в звездной паре.

Экс-возлюбленная Харламова сейчас находится в Америке. В начале года она уехала в путешествие и делилась с подписчиками своими впечатлениями. Расставание с резидентом "Comedy Club" она пока никак не комментировала

В начале февраля мама Харламова Наталья отмечала день рождения, ей исполнилось 62 года. Ковальчук тепло поздравила ее в своих соцсетях, опубликовав их совместное фото. Несмотря на расставание с Гариком актриса сохранила нежные чувства к его маме. Наталья ответила экс-возлюбленной сына, сделав репост фотографии в своем профиле и поблагодарив ее.

Катерина Ковальчук стала близким человеком не только для мамы, но и для всей семьи Гарика Харламова за время их отношений. С Натальей Катерина часто ходила на светские мероприятия, а сестра юмориста приняла его возлюбленную, как родную.

3 февраля 2024, 18:57
Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

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