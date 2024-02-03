Ковальчук поддерживает связь с матерью Харламова после расствания

Недавно Гарик Харламов подтвердил свое расставание с Катериной Ковальчук. А она посвятила публикацию в соцсетях его маме.

Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук были в отношениях около двух лет. Влюбленные не делились подробностями своего союза с поклонниками, но иногда появлялись вместе на светских тусовках. Недавно Гарик Харламов сообщил, что сейчас он одинок. Поклонники юмориста были удивлены этой новостью и даже не подозревали о разладе в звездной паре.

Экс-возлюбленная Харламова сейчас находится в Америке. В начале года она уехала в путешествие и делилась с подписчиками своими впечатлениями. Расставание с резидентом "Comedy Club" она пока никак не комментировала

В начале февраля мама Харламова Наталья отмечала день рождения, ей исполнилось 62 года. Ковальчук тепло поздравила ее в своих соцсетях, опубликовав их совместное фото. Несмотря на расставание с Гариком актриса сохранила нежные чувства к его маме. Наталья ответила экс-возлюбленной сына, сделав репост фотографии в своем профиле и поблагодарив ее.

Катерина Ковальчук стала близким человеком не только для мамы, но и для всей семьи Гарика Харламова за время их отношений. С Натальей Катерина часто ходила на светские мероприятия, а сестра юмориста приняла его возлюбленную, как родную.