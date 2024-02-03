Пристрастия Брухуновой привели к жутким последствиям

Татьяна Брухунова пожаловалась на отеки. Она активно ведет борьбу с этим недостатком

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова в браке более трех лет. Развод юмориста с бывшей женой Еленой Степаненко проходил бурно и шумно. Вся страна наблюдала за разделом имущества бывших супругов, а Брухунову прозвали разлучницей. Мал кто верит до сих пор, что она действительно любит Петросяна, разница в возрасте с которым составляет 44 года.

Молодая жена Евгения Петросяна много времени посвящает сыну Вагану, но и про себя не забывает. Она часто делится своими буднями с подписчиками в соцсетях. Так, например, Татьяна рассказала о том, что ее беспокоит одна проблема на лице. Возможно, ее пристрастие к сладкому по ночам привело к таким последствиям.

Брухунова серьезно решила бороться со своими эстетическими недостатками. Она опубликовала свое фото и объяснила аудитории, что пришла справляться с отеками. Судя по всему, Татьяна запечатлела себя в кабинете у косметолога.

"Отеки на лице жуткие, пришла выводить", – призналась супруга Петросяна.

Она не рассказала, какие точно процедуры будет делать. Аудитория с нетерпением ждет результата от процедур. Подписчики хотят увидеть жену Евгения Петросяна без отеков и признаков усталости – посвежевшей и помолодевшей.