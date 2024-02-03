"Она во мне возродила мужика": Краско планирует жениться еще раз

Актер Иван Краско, кажется, уже оправился от последнего развода. Теперь он подумывает о женитьбе на своей сиделке.



93-летний Иван Краско славится своей любовью к женщинам, которые значительно моложе его. С последней женой Натальей Шевель у актера была разница в 60 лет. Их союз продлился всего три года, после чего последовал громкий развод.

"Она во мне возродила мужика, но отказалась родить дочку. И после этого у меня кончился порыв", – прокомментировал свое расставание с молодой женой актер.

Сейчас Наталья Шевель живет в Подмосковье и планирует написать книгу. А Иван Краско в последние годы постоянно находится под присмотром своей сиделки Дарьи. Судя по всему, актер так прикипел к 29-летней помощнице, что решил взять ее в жены.

Сама Дарья признается, что все время проводит с Иваном Ивановичем. Она заботится о нем, как о ребенке, и отдает всю заботу и любовь. Дарья уже в течение трех лет ухаживает за 93-летним актером и за это время успела привыкнуть к нему.

Иван Краско совсем не думает о своем преклонном возрасте. Он планирует жениться на Дарье, и его совершенно не смущает, что их разница в возрасте составляет 64 года. Главное, чтобы актеру хватило сил и здоровья на такой ответственный и важный шаг.