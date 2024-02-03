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Суббота 3 февраля

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"Она во мне возродила мужика": Краско планирует жениться еще раз

"Она во мне возродила мужика": Краско планирует жениться еще раз
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Актер Иван Краско, кажется, уже оправился от последнего развода. Теперь он подумывает о женитьбе на своей сиделке.

93-летний Иван Краско славится своей любовью к женщинам, которые значительно моложе его. С последней женой Натальей Шевель у актера была разница в 60 лет. Их союз продлился всего три года, после чего последовал громкий развод.

"Она во мне возродила мужика, но отказалась родить дочку. И после этого у меня кончился порыв", – прокомментировал свое расставание с молодой женой актер.

Сейчас Наталья Шевель живет в Подмосковье и планирует написать книгу. А Иван Краско в последние годы постоянно находится под присмотром своей сиделки Дарьи. Судя по всему, актер так прикипел к 29-летней помощнице, что решил взять ее в жены.

Сама Дарья признается, что все время проводит с Иваном Ивановичем. Она заботится о нем, как о ребенке, и отдает всю заботу и любовь. Дарья уже в течение трех лет ухаживает за 93-летним актером и за это время успела привыкнуть к нему.

Иван Краско совсем не думает о своем преклонном возрасте. Он планирует жениться на Дарье, и его совершенно не смущает, что их разница в возрасте составляет 64 года. Главное, чтобы актеру хватило сил и здоровья на такой ответственный и важный шаг.

3 февраля 2024, 15:57
Иван Краско. Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com
ТВЦ• Требует проверки

Фоторепортаж

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

Сергей Зверев
Ольга Бузова.
Елена Бушина.
Надя Ермакова.
Вика Боня.
Катя Жужа.
Филипп Киркоров.
Николай Цискаридзе.
Николай Валуев.
Алла Пугачева и Максим Галкин.
Иван Краско

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