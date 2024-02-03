Поход на каток обернулся для Заворотнюк конфузом

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк весело проводит зимние выходные в Москве. Но посещение катка закончилось для нее неловкой ситуацией.



Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отмечала новогодние праздники в Москве в кругу родных и близких людей. Она провела время с семьей и успела отпраздновать свой 28 день рождения. Заворотнюк активно проводила январские выходные в зимней столице. Она посещала театры, рестораны и музеи. В один из дней Анна отправилась на ГУМ-каток со своей подругой.

В своих соцсетях дочь популярной актрисы делилась впечатлениями от катания с подписчиками. Она призналась, что давно стояла на коньках, поэтому чувствовала себя не очень уверенно. В результате во время съемки видео Анна неожиданно упала.

"За секунду до… Такая деловая, не могу!" – прокомментировала свой конфуз Заворотнюк.

К счастью, падение не привело к травмам, и Анна не расстроилась. Подруга очень поддерживала ее на катке. Они решили, что будут держаться за руки. И даже если упадут, то вместе потом смогут посмеяться над этой неловкой ситуацией. Анна Заворотнюк призналась, что у нее разыгрался аппетит после такого активного и даже опасного катания. Поэтому подруги отправились в ресторан в ГУМе, чтобы восполнить потраченную энергию и согреться после мороза.