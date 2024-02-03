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Суббота 3 февраля

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Гагарина сделала заявление о беременности Zivert

Гагарина сделала заявление о беременности Zivert
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2 января вышел новый выпуск музыкального шоу "Голос". Полина Гагарина удивила заявлениями не только зрителей, но и своих коллег.

На Первом канале в самом разгаре новый сезон музыкального проекта "Голос". В креслах наставников на этот раз разместились Антон Беляев, Владимир Пресянков, Zivert и Полина Гагарина. Исполнительница песни “Драмы больше нет” всегда очень живо и эмоционально реагирует на выступления конкурсантов и даже делится личными историями.

Так, Гагарина напророчила Zivert скорую беременность. Во время слепых прослушиваний Полина разоткровенничалась. Она поделилась со своей новоиспеченной коллегой об интересной традицией, сложившейся на проекте. Певица уверена, что Zivert скоро может родить ребенка.

"Все девушки-новички, которые сидели в "Голосе", после беременели. Я вот посидела и залетела!" – поделилась артистка.

Zivert явно не была готова к таким пророчествам от коллеги по шоу. Она ответила Полине, что не спешит становиться матерью.

Напомним, Полина Гагарина стала наставником проекта "Голос" в 2015 году. Уже в 2017 у них с мужем родилась дочь Мия. Певица Пелагея тоже стала мамой во время своего наставничества в "Голосе". Кто знает, возможно скоро и Zivert объявит о своем интересном положении.

3 февраля 2024, 13:29
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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