Зато честно! Вот как на самом деле Волочкова относится к мужчинам без денег! Балерина призналась в любви к большому достоинству

Королева шпагата Анастасия Волочкова честно ответила на вопрос о своих воздыхателях. Балерина рассказала, за что и как благодарит щедрых мужчин.

Российская балерина Анастасия Волочкова часто делится подробностями своей личной жизни. На странице в социальных сетях артистки регулярно появляются фото с представителями мужского пола, а в прессе – новые статьи о ее любовных похождениях.

48-летняя королева шпагата в недавнем интервью рассказала, как на самом деле относится к мужчинам без денег. Анастасия Волочкова честно призналась, что в ее жизни такие воздыхатели встречались. Из-за своего финансового положения они не могли должным образом за ней ухаживать. Балерина спокойно относится к таким мужчинам, ведь, по ее мнению, есть вещи куда важнее денег.

"У них было большое достоинство — в прямом и переносном смысле этого слова. Большая душа и большое сердце. И любовь к моему творчеству", – поделилась Анастасия Волочкова.

Интервьюер также поинтересовался у балерины, был ли у нее интим за деньги. Анастасия Волочкова, отвечая на вопрос, пояснила, что у нее была близость с теми, кто спонсировал ее проекты.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как к королеве шпагата относится певец Прохор Шаляпин. Анастасия Волочкова, по его словам, – верный друг и человек, который всегда может прийти на помощь.